КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Посольство России в Молдавии занимается ситуацией с группой российских артистов, которым отказали во въезде в страну, сообщил РИА Новости глава российской дипмиссии в республике Фарит Мухаметшин.

Ранее в соцсетях появилась информация, что группе российских артистов отказали во въезде в Молдавию. Они должны принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В Погранполиции Молдавии ранее сообщили, что группе российских граждан было отказано во въезде в связи с тем, что они не указали цель визита.Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин дал в четверг поручение посольству РФ в Молдавии вмешаться в ситуацию вокруг российский артистов.

"Сейчас в аэропорту находится наш консул и разбирается в этой ситуации. Мы пока не знаем причины. Узнали о произошедшем по обращению наших сограждан", — сказал Мухаметшин.

Он также отметил, что в четверг было отказано во въезде в Молдавию депутату от ЛДПР Павлу Шперову. "Наш консул ездил и разбирался. Депутат улетел ближайшим рейсом в Москву", — сказал Мухаметшин.

Накануне министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии пригласило посла России в республике в связи с запланированным участием российской делегации в мероприятиях, посвященных 25-летию с начала миротворческой операции в приднестровском регионе.