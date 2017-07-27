Молдавия отказала во въезде группе артистов из России

КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье, не пустили в Молдавию, так как они не указали цель визита, заявили РИА Новости в пресс-службе пограничной полиции Молдавии.

Ранее в Facebook появилась информация, что российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию. Вице-премьер Дмитрий Рогозин попросил посольство России в Молдавии выяснить ситуацию.

"В связи с информацией о том, что граждане Российской Федерации были задержаны в международном аэропорту Кишинева, пограничная полиция уточняет, что указанным лицам было отказано во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пресечения государственной границы, не указав цель визита", — сообщили в пресс-службе погранполиции.

В ведомстве уточнили, что граждан России "не задерживали и не депортировали, а отказали во въезде в Молдавию". Их отправят обратно ближайшим авиарейсом, сообщили в погранполиции.

"В этом контексте пограничная полиция уточняет, что все лица, которые пересекают государственную границу, подвергаются пограничному контролю вне зависимости от социального статуса, возрастной категории, национальности или пола", — заявили в пресс-службе.

Посольство России в Молдавии занимается ситуацией с российскими артистами, сообщил РИА Новости глава дипмиссии Фарит Мухаметшин.

"Сейчас в аэропорту находится наш консул и разбирается в этой ситуации. Мы пока не знаем причины. Узнали о произошедшем по обращению наших сограждан", — сказал он.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил задержание россиян. По его словам, это "очередная провокация", направленная на срыв усилий по восстановлению отношений с Россией.

Провокацией назвали инцидент и в Приднестровье. Приднестровский МИД заявил, что действия силовых органов Молдавии нацелены на дальнейшее разрастание напряженности в отношениях между Москвой и Тирасполем.

Накануне министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии вызвало посла России Фарита Мухаметшина в связи с запланированным участием российской делегации в мероприятиях, посвященных 25-летию с начала миротворческой операции в приднестровском регионе. В пятницу в Молдавии ожидают с визитом вице-премьера России Дмитрия Рогозина.