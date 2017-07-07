США нервничают: китайские ВМС теснят их в Мировом океане

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В ходе совместных учений ВВС США и Японии над Восточно-Китайским морем американские бомбардировщики B-1B пролетели сегодня и над Южно-Китайским морем, в зоне территориальных споров. Ряд островов в этом районе Пекин считает своими, а Вашингтон рассматривает как международное воздушное и морское пространство. И порой пытается "дергать тигра за усы" — пролет демонстративно осуществлен накануне встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20, однако Пекин сохраняет спокойствие и пока не комментирует инцидент.

В аналогичной ситуации 2 июля (заход американского эсминца USS Stethem в акваторию спорных островов) Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права. Американский эсминец в спорной зоне встретили китайские боевые корабли и истребители, а МИД КНР заявил, что Китай оставляет за собой право предпринимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности

Пекин и ранее столь же резко реагировал на попытки США проецировать силу в Южно-Китайском море.

Сегодняшнее спокойствие китайского руководства неслучайно. Военные моряки КНР все активнее осваивают ближние и дальние районы Мирового океана, то есть пришло время нервничать администрации США и Пентагону, которые до недавних пор уверенно контролировали практически все важные морские пути и пренебрежительно относились к китайским ВМС.

"Ляонин" в Гонконге

Авианосец "Ляонин" в сопровождении трех других кораблей ВМС КНР сегодня прибыл в Гонконг для участия в торжествах по случаю 20-летия передачи Британией своей многолетней колонии Китайской Народной Республике. Ранее Гонконг посетил председатель КНР Си Цзиньпин, который в очередной раз заявил о неприемлемости действий, направленных на обособление Гонконга. И подчеркнул, что после возвращения Гонконга нужно еще больше защищать суверенитет, безопасность и развитие Китая: "Любые попытки поставить под угрозу национальный суверенитет Китая, центральное правительство Китая и основной закон о Гонконге, а также использование Гонконга для саботажа материковой части Китая абсолютно непозволительны".

Визит авианосной группы кораблей в Гонконг можно рассматривать как продолжение мыслей Си Цзиньпина и военно-морскую проекцию принципа "одна страна — две системы". Безупречные линии боевого корабля лучше слов убеждают в силе и возможностях страны.

"Чанша" и "Юньчэн" на Балтике

"Ляонин" — модернизированный авианосец, построенный в конце 1980-х в Советском Союзе, однако в апреле Китай спустил на воду первый авианосец собственной разработки Type 001A . Его длина — 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тысяч тонн, крейсерская скорость — 31 узел. И если авиационная группа "Ляонина" состоит из 24 истребителей, то на борту нового Type 001A могут базироваться до 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). А третий авианосец должен встать в строй через три года, так что китайскому авианосному флоту быть. В планах КНР — создание шести авианосных ударных групп и множества военно-морских баз по всему миру.

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием "Чанша", ракетный сторожевой корабль "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху" совершили дальний поход в Балтийское море, где провели на днях совместное учение с Балтийским флотом России. Традиционные маневры ВМС и ВМФ двух стран "Морское взаимодействие-2017" продлятся до октября в акваториях Балтийского, Охотского и Японского морей.

Государственное информагентство "Синьхуа" отмечает, что цель учений — "укрепление и расширение стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией, а также углубление дружбы и предметного сотрудничества двух флотов". И это сотрудничество отнюдь не символическое. СМИ КНР утверждают, что оборудованный по последнему слову техники многоцелевой эсминец "Чанша" типа 02D — "один из лучших эсминцев в мире" и является самым большим надводным кораблем китайских ВМС, не считая авианосцев.

Основная тема совместных маневров в Балтийском море — "Совместные спасательные операции и обеспечение безопасности экономической деятельности на море". Однако американский журнал Newsweek транслирует тревогу: "В военных играх России и НАТО в Европе появился новый участник — Китай". Заголовки европейских изданий столь же экспрессивны, к примеру: "Китай и Россия бросают вызов НАТО в Балтийском море". В публикациях утверждается, что учения в Балтийском море, у самых дверей Европы, несут в себе политическое послание Трампу и НАТО: "Россия и Китай поддерживают и защитят друг друга".

© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016" © AP Photo / Zha Chunming/Xinhua Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016"

Заметим, военные моряки России и Китая в последние годы проводили множество совместных маневров в Средиземном море, в Тихом океане и других точках планеты, при этом порой одновременно задействовали более двадцати боевых кораблей, авиацию и морскую пехоту. Никто не пострадал.

Ставки в АТР

Азиатско-Тихоокеанский регион в целом остается примером политической стабильности, устойчивого экономического роста и международной интеграции. При этом США считают, что вызовы американской национальной безопасности в Азии и Тихом океане существуют и возрастают. Прежде всего имеется ввиду мощь китайской экономики, которая постепенно трансформируется в соответствующее политическое и военное влияние.

Экономических и военных инструментов воздействия на Пекин у Вашингтона не так много.

Китай стремительно наращивает оборонный потенциал, обновляет корабельный состав ВМС и боевой парк ВВС. И хотя до недавнего времени в АТР доминировали вооруженные силы США, в Пентагоне полагают, что Китай намерен в перспективе нейтрализовать американское военно-техническое превосходство.

Ставки в регионе высоки. Через Южно-Китайское море проходят коммуникации, обеспечивающие 75 процентов поставок ближневосточной сырой нефти в АТР (в том числе более 40 процентов потребностей КНР). Ежегодный объем региональной "морской торговли" оценивается в пять триллионов долларов, из которых 1,2 триллиона долларов приходятся на торговые операции США. Эти цифры оправдывают противоречия Пекина и Вашингтона, заботы о безопасности судоходства.

Развитие военного флота КНР — необходимое условие бесперебойных поставок в Китай углеводородов из стран Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, то есть в конечном итоге условие экономического роста страны. На шельфе Южно-Китайского моря находятся богатые месторождения нефти и газа, которые КНР последовательно осваивает . Пекин официально заявил в 2014 году о своих правах на острова архипелага Наньша (Спратли), а годом позднее обнародовал новую военную стратегию, согласно которой китайские ВМС переходят от защиты исключительно прибрежных территорий к обеспечению безопасности в океанской зоне. Китай оставил за собой право наносить по противнику превентивные локальные удары в случае угрозы обороне или рубежам страны.

Большому кораблю — большое плавание. Раньше или позже американцам придется потесниться и в АТР, и в Мировом океане.