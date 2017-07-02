Китай обвинил США в грубом нарушении суверенитета и международного права

ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, говорится в сообщении МИД КНР.

"Острова Сиша являются исконной территорией Китая. США, прикрываясь знаменем "свободы навигации", в очередной раз направили военный корабль, который самовольно вошел в акваторию китайских островов Сиша, нарушив законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет Китая, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах", — отмечается в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"Это серьезные политические и военные провокационные действия, которые поставили под угрозу безопасность инфраструктуры и персонала, находящегося на островах", — говорится в сообщении.