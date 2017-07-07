Американские бомбардировщики совершили полет над Южно-Китайским морем

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Два американских бомбардировщика B-1B совершили полет над Южно-Китайским морем, акватория которого является предметом территориальных споров, передает агентство Рейтер со ссылкой на ВВС США.

В заявлении военных говорится, что полет призван доказать открытость региона для международного использования его воздушного пространства.

Ранее Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права в связи с заходом американского эсминца в акваторию спорных островов Сиша в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими.

Китай ранее также призвал США прекратить действия, серьезно нарушающие его суверенитет и угрожающие его безопасности. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай оставляет за собой право принимать все необходимые действия для защиты государственного суверенитета и безопасности.