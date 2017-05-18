Кто вы, доктор Мюллер: "связи" Трампа с Россией расследует экс-глава ФБР

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Министерство юстиции США назначило специальным советником по расследованию "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года бывшего главу ФБР Роберта Мюллера.

Это произошло спустя всего пять дней после того, как, по сообщению телеканала CNN, заместитель главы Минюста Род Розенстайн выражал прямо противоположную позицию: он не видел необходимости в назначении специального независимого обвинителя для этого расследования, несмотря на то что группа из 20 генеральных прокуроров штатов обратилась к нему с призывом о таком шаге.

Решение о назначении Мюллера спецсоветником (или спецпрокурором) принял именно Розенстайн как высшее должностное лицо, наделенное полномочиями по контролю за данным расследованием. Его руководитель — министр юстиции и генеральный прокурор Джефф Сэшнс — ранее самоустранился от выполнения этой функции.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн

Свое решение Розенстайн объясняет "уникальными обстоятельствами".

Уникальные обстоятельства

"Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства. Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате", — сказано в заявлении Розенстайна.

Уникальность, по всей вероятности, состоит в череде последних событий. Девятого мая президент Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Сам этот факт на позицию Минюста тогда не повлиял, тем более что увольнение Коми было рекомендовано Трампу самими Сэшнсом и Розенстайном. Однако затем разразился громкий скандал: СМИ рассказали о докладной записке, посланной отставным директором ФБР в сенат, в которой он сообщил, будто глава Белого дома в конфиденциальной беседе настаивал на прекращении расследования "российского влияния" на выборы.

© AFP 2017 / Mandel Ngan Приказ об отставке директора ФБР Джеймса Коми, подписанный президентом США Дональдом Трампом. 9 мая 2017 года © AFP 2017 / Mandel Ngan Приказ об отставке директора ФБР Джеймса Коми, подписанный президентом США Дональдом Трампом. 9 мая 2017 года

Надо полагать, опасения давления со стороны Белого дома как раз и стали теми "уникальными обстоятельствами", на которые указывает Розенстайн.

Впрочем, необычно (если не сказать — уникально) произошло и само назначение спецсоветника. Как сообщает The New York Times, президент Трамп узнал об этом факте уже после того, как Розенстайн подписал приказ о назначении Мюллера.

В тот момент, когда в Белый дом поступило официальное уведомление Минюста, Трамп как раз встречался с кандидатами на пост директора ФБР, и лишь после окончания аудиенции юридический советник смог войти в Овальный кабинет и сообщить президенту новость.

"Мистер Трамп отреагировал спокойно, однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, заявил, что намерен "дать сдачи". Он тут же вызвал к себе своих главных советников, большинство из которых порекомендовали ему занять примирительную позицию. Однако его зять Джаред Кушнер, в свое время подтолкнувший мистера Трампа к увольнению Коми, призвал президента перейти в контратаку, и его поддержали два старших чиновника администрации", — рассказывает газета.

© AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне © AP Photo / Andrew Harnik Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне

Не был в курсе решения своего заместителя и глава Минюста Джефф Сэшнс, который в тот момент также находился в Белом доме.

"Жду с нетерпением"

Реакция Дональда Трампа все же оказалась достаточно спокойной. Он заверил, что нет никакой связи между его избирательной кампанией и каким-либо иностранным вмешательством в выборы.

"Как я уже заявлял неоднократно, тщательное расследование подтвердит, что мы уже и так знаем: нет никакой связи между моей кампанией и каким-либо иностранным вмешательством. Я жду с нетерпением завершения этого вопроса. Тем временем я никогда не перестану бороться за людей и те вопросы, которые представляют наибольшую важность для будущего нашей страны", — говорится в заявлении президента США.

Между тем назначение спецсоветника по расследованию связей избирательной кампании Трампа с российскими властями поддержали и демократы, и республиканцы.

Спикер палаты представителей конгресса республиканец Пол Райан одобрил назначение Роберта Мюллера спецпрокурором. Он сообщил в письменном заявлении, что всегда выступал за независимое расследование, и назначение Мюллера соответствует этой задаче. По его словам, "важное двухпартийное расследование в палате представителей также продолжится".

Сенатор от республиканцев Марко Рубио также сообщил в своем микроблоге в Twitter, что "полностью уверен" в том, что Мюллер "проведет честное и полное расследование".

С аналогичными оценками выступили глава комитета по иностранным делам палаты представителей республиканец Эд Ройс и лидер демократов в сенате США Чак Шумер.

"Хороший выбор"

Многие политики, одобряющие факт назначения независимого спецпрокурора, положительно отзываются о самом назначенце — Роберте Мюллере.

"Безупречные характеристики. Должен быть хорошо принят", — написал в Twitter глава комитета палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чейфиц.

Глава демократов в том же комитете Элайджа Каммингс также заявил, что, по его мнению, "это, возможно, хороший выбор".

Роберт Мюллер (полное имя Роберт Свэн Мюллер III) — действительно неординарная фигура. Разносторонне образован: бакалавр искусств, магистр международных отношений, доктор права. Имеет за плечами опыт двухлетней службы офицером в корпусе морской пехоты во Вьетнаме. С опытом работы как в адвокатуре, так и в прокуратуре, а также в сфере криминальных (в том числе экономических) расследований, в борьбе с терроризмом, наркомафией и отмыванием денег.

Четвертого сентября 2001 года президент Джордж Буш назначил Мюллера директором ФБР, а неделю спустя произошли трагически знаменитые теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, и новому руководителю выпало работать на гребне событий в условиях чрезвычайных полномочий, предоставленных спецслужбам. Он начал проводить реформу бюро, которая включала в себя усиление подразделений по борьбе с терроризмом и сбору информации, ФБР стало активнее сотрудничать с ЦРУ, кроме того, ряд его подразделений стал подотчетен директору Национальной разведки.

Скандальный оттенок имели признания Мюллера и тогдашнего генпрокурора Альберто Гонсалеса, сделанные в 2007-2008 годах, о том, что при расследовании дел, касавшихся терроризма, ФБР иногда незаконно добывало личную информацию о гражданах США, прослушивало их телефонные разговоры, отслеживало кредитные истории и интернет-трафик.

"Крайне жесткий руководитель"

Характерно, что по окончании максимального десятилетнего срока на посту главы ФБР с инициативой о его продлении выступил уже не республиканец Джордж Буш, а его преемник демократ Барак Обама. В результате Мюллер занимал должность директора бюро ровно 12 лет. То, что он, республиканец, сумел продержаться на службе при двух разных администрациях, сегодня ставится ему в заслугу как человеку, умеющему отделять политические пристрастия от профессиональной деятельности.

Бывшие сослуживцы характеризуют Роберта Мюллера как очень организованного, собранного и сосредоточенного человека, умеющего максимально эффективно организовать работу для достижения поставленных целей. А также как чрезвычайно жесткого руководителя, предъявляющего высокие требования к подчиненным.

"Свой имидж педанта Мюллер подтвердил коротким заявлением: "Я принимаю на себя эту ответственность и буду нести ее в меру своих возможностей", — пишет The Washington Post.