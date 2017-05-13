CNN сообщил, что США отказались от идеи назначения спецпрокурора по России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Заместитель главы министерства юстиции Род Розенстайн на данной этапе не видит необходимости в назначении специального и независимого обвинителя для расследования якобы "российского вмешательства" в президентские выборы в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из них, Розенстайн не настроен вносить изменения, пока расследование не будет поставлено под угрозу. На данный момент представители бюро уверены, что оно продвигается вперед. Он также не видит причин для снятия с себя полномочий по контролю над ходом расследования.

Как сообщается, департамент юстиции отказался комментировать данную информацию.

Ранее группа из 20 генеральных прокуроров штатов США призвала назначить специального и независимого обвинителя для расследования якобы "российского вмешательства" в президентские выборы в США и направила в связи с этим письмо Розенстайну.

Трамп 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".