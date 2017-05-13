CNN сообщил, что США отказались от идеи назначения спецпрокурора по России

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Заместитель главы министерства юстиции Род Розенстайн на данной этапе не видит необходимости в назначении специального и независимого обвинителя для расследования якобы "российского вмешательства" в президентские выборы в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
Как сообщается, департамент юстиции отказался комментировать данную информацию.
Ранее группа из 20 генеральных прокуроров штатов США призвала назначить специального и независимого обвинителя для расследования якобы "российского вмешательства" в президентские выборы в США и направила в связи с этим письмо Розенстайну.
Трамп 9 мая уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование его предполагаемых "связей с Россией". Увольнение Коми поддержали генпрокурор — глава министерства юстиции Джефф Сешнс и его первый заместитель Род Розенстайн, лишь недавно утвержденный подавляющим большинством в сенате.
Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".