Демократы и республиканцы приветствуют назначение Мюллера спецпрокурором

Спецпрокурор по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер. Архивное фото

Спецпрокурор по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Представители Демократической и Республиканской партий выступили с заявлениями, в которых приветствуют назначение экс-главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что нет никакой связи между его кампанией и каким-либо "иностранным образованием". Он также отметил, что "ждет с нетерпением завершения этого вопроса". Сам Мюллер заявил, что "принимает эту ответственность" и будет выполнять работу "в полную меру своих возможностей".

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан одобрил назначение Роберта Мюллера спецпрокурором. Райан сообщил в письменном заявлении, что всегда выступал за независимое расследование, и назначение Мюллера соответствует этой задаче. По его словам, "важное двухпартийное расследование в палате представителей также продолжится".

Сенатор от республиканцев Марко Рубио также сообщил в своем микроблоге в Twitter, что "полностью уверен", что Мюллер "проведет честное и полное расследование".

"Робер Мюллер — правильный человек для того, чтобы вести это расследование. Он сильный, независимый лидер, который выстроил безупречную репутацию на протяжении десятилетий в правоохранительных органах. И как специальный прокурор, я уверен, он будет искать факты — куда бы они не вели", — заявил в свою очередь глава комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс.

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер выступил с аналогичным заявлением, приветствовав назначение Мюллера.

Глава комитета палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чейфиц назвал назначение Мюллера на пост спецпрокурора "хорошим выбором". "Безупречные характеристики. Должен быть хорошо принят", — написал конгрессмен в своем микроблоге в Twitter. Глава демократов в комитете по надзору палаты представителей США Элайджа Каммингс также заявил, что, по его мнению, "это, возможно, хороший выбор", передает агентство Блумберг.

Министерство юстиции США в среду назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".