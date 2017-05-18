СМИ: Трампу сообщили о назначении спецпрокурора по России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу сообщили о назначении спецпрокурора по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США после того, как замгенпрокурора Род Розенстайн подписал соответствующий приказ, сообщает газета New York Times.

Министерство юстиции США в среду назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

Как отмечает издание, решение было принято заместителем генерального прокурора (заместителем министра юстиции) США Родом Розенстайном. Генеральный прокурор (министр юстиции) Джефф Сешнс узнал о назначении, когда и президент – уже после подписания соответствующего документа. По данным издания, генпрокурор находился в это время в Белом доме по вопросу, не связанному с назначением спецпрокурора.

Как сообщал телеканал CNN , когда Белому дому официально сообщили о назначении Мюллера, Трамп встречался с кандидатами на пост директора ФБР. Президента проинформировал советник Белого дома, подчеркивает телеканала.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

По данным газеты, минюст назначил специального советника второй раз в истории США. Первый раз это произошло в 1999 году, когда вступил в силу закон об учреждении подобной должности. Тогда спецпрокурор занимался расследованием осады и штурма техасского ранчо "Маунт-Кармел" в Техасе в 1993 году, жертвами которого стали более 80 человек.