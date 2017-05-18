СМИ: Трампу сообщили о назначении спецпрокурора по России

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу сообщили о назначении спецпрокурора по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США после того, как замгенпрокурора Род Розенстайн подписал соответствующий приказ, сообщает газета New York Times.
Как отмечает издание, решение было принято заместителем генерального прокурора (заместителем министра юстиции) США Родом Розенстайном. Генеральный прокурор (министр юстиции) Джефф Сешнс узнал о назначении, когда и президент – уже после подписания соответствующего документа. По данным издания, генпрокурор находился в это время в Белом доме по вопросу, не связанному с назначением спецпрокурора.CNN, когда Белому дому официально сообщили о назначении Мюллера, Трамп встречался с кандидатами на пост директора ФБР. Президента проинформировал советник Белого дома, подчеркивает телеканала.
Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
По данным газеты, минюст назначил специального советника второй раз в истории США. Первый раз это произошло в 1999 году, когда вступил в силу закон об учреждении подобной должности. Тогда спецпрокурор занимался расследованием осады и штурма техасского ранчо "Маунт-Кармел" в Техасе в 1993 году, жертвами которого стали более 80 человек.