Трамп не видит связи его избирательной компании с вмешательством в выборы

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет никакой связи между его избирательной кампанией и каким-либо иностранным вмешательством в выборы.
"Как я уже заявлял неоднократно, тщательное расследование подтвердит, что мы уже и так знаем — нет никакой связи между моей кампанией и каким-либо иностранным вмешательством. Я жду с нетерпением завершения этого вопроса. Тем временем, я никогда не перестану бороться за людей и те вопросы, которые представляют наибольшую важность для будущего нашей страны", — говорится в заявлении Трампа.
Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".