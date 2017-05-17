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Дональд Трамп в окружении: в США президенту напоминают об импичменте

17:1617.05.2017
(обновлено: 17:17 17.05.2017)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Состоявшиеся в Вашингтоне переговоры президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым и предшествовавшее им внезапное увольнение директора ФБР Джеймса Коми подняли новую волну скандалов вокруг главы Белого дома. Сенаторы требуют начать в отношении него новое расследование, а с телеэкранов открыто заявляют, что Трамп действует по указке Кремля, и сравнивают ситуацию с той, которая складывалась почти полвека назад в ходе подготовки импичмента экс-президента Ричарда Никсона.

Эксперты отмечают, что в "сливном" потоке обвинений никто уже не заботится ни о достоверности фактов, ни об элементарной логике происходящего, ни о тех последствиях, которые они могут иметь (и уже имеют) для самих Соединенных Штатов.

Демократы идут в атаку

Все сенаторы от Демократической партии, входящих в юридический комитет и комитет по надзору и государственной реформе верхней палаты конгресса США, потребовали провести немедленное расследование в отношении президента Дональда Трампа, главы минюста и генерального прокурора Джеффа Сешнса, а также ряда высокопоставленных чиновников администрации главы государства. По данным издания The Hill, письмо, направленное председателям обоих комитетов, подписали все 33 демократа, входящие в их состав.

"Мы обращаемся с просьбой, чтобы комитет по надзору и государственной реформе и юридический комитет начали немедленное совместное расследование того, являются ли президент США Дональд Трамп и его высокопоставленные чиновники участниками продолжающегося сговора с целью воспрепятствовать расследованиям, которые в настоящий момент проводятся ФБР, министерством юстиции и конгрессом в отношении членов его президентской кампании и их контактов с российскими чиновниками", — цитирует издание письмо сенаторов.

Поводом послужила публикация в газете The New York Times о том, что еще в феврале Трамп настаивал, чтобы ФБР прекратило расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Информация об этом будто бы содержится в докладной записке самого Коми, переданной им в сенат.

© AFP 2017 / Mandel Ngan Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AFP 2017 / Mandel Ngan 
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн

Директор ФБР Джеймс Коми. 3 мая 2017 года
© AFP 2017 / Jim Watson
Человек, который слишком много знал: Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми
То, что этот документ никто в редакции в глаза не видел, не мешает журналистам издания цитировать выдержки из него, якобы прочитанные им анонимным источником по телефону. То, что беседа президента с директором ФБР, как подтверждает Коми, происходила с глазу на глаз (Трамп попросил удалиться из Овального кабинета всех, кроме него, включая вице-президента Майка Пенса и генпрокурора Джеффа Сешнса), и, следовательно, официальных доказательств того, что в ходе нее было сказано, нет и быть не может, авторов публикации также не останавливает.

Фактам вопреки

Белый дом сведения, изложенные газетой, категорически опровергает. Временно занявший место Коми его заместитель Эндрю Маккейб, выступая в сенате сразу после отставки директора, очень высоко отозвался о профессиональных и человеческих качествах экс-главы ФБР и выразил сожаление в связи с его увольнением. Однако при этом подчеркнул, что никакого давления на ведомство ни президент, ни члены его администрации никогда не пытались оказывать.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
СМИ: в сенате США поставили под сомнение достоверность записки Коми

Джеймс Коми был отправлен в отставку Дональдом Трампом 9 мая. Официальным основанием для этого стали рекомендации руководства министерства юстиции, в ведении которого находится ФБР. Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн официально заявили президенту, что нарушение принципов и процедур в ходе расследования "почтового дела" Хиллари Клинтон нанесло значительный ущерб репутации и авторитету не только ФБР, но и всего Минюста.

Оппоненты Трампа и поддерживающие их СМИ утверждают, что Коми был уволен из-за своего несогласия свернуть расследование "российских связей" должностных лиц из ближайшего окружения Трампа.

© REUTERS / Carlos BarriaБывший директор ФБР Джеймс Коми
© REUTERS / Carlos Barria
Бывший директор ФБР Джеймс Коми

Политики и политологи в США и России расценили увольнение Коми как труднообъяснимое и несвоевременное. Отправляя в неожиданную отставку главу ФБР, которое ведет расследование в отношении лиц, тесно связанных с ним самим, Трамп буквально подставил себя под шквал критического огня — причем не только из стана демократов, но и наиболее непримиримых республиканцев. То, что увольнение состоялось накануне прибытия в Вашингтон Сергея Лаврова, лишь усилило подозрения о том, что в отставке просматривается "российский след".

Кто рассекретил израильского агента

Сама встреча с министром иностранных дел России стала поводом для нового скандала. После нее газета The Washington Post выступила с утверждением, что на встрече с Лавровым и российским послом Сергеем Кисляком Трамп поделился с ними разведывательной информацией, касающейся планов ИГ*, распространение которой было ограничено даже среди высокопоставленных американских чиновников. Информация поступила от некоего зарубежного партнера США, который не давал Соединенным Штатам разрешения делиться ею с Россией.

© Official White House Photo by Shealah CraigheadВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Трамп назвал встречу с Лавровым очень успешной

На следующий день телеканал NBC News раскрыл детали. По его словам, Трамп сообщил российским дипломатам о том, что террористы собираются устроить теракт на борту самолета, следующего в США, с использованием бомбы, заложенной в ноутбук. Именно по этой причине Соединенные Штаты рассматривают возможный запрет на провоз ноутбуков на всех рейсах, следующих из Европы.

Телеканал особо отмечает, что раскрытие этой информации может поставить под угрозу жизнь агента израильской разведки, внедренного в ИГ*.

"Возникает вопрос: так кто же на самом деле раскрыл секреты? Президент Трамп поделился ими на закрытой встрече с официальными представителями государства, с которым у США есть общие цели и задачи по борьбе с терроризмом. А СМИ и те, кто рассказали им о подробностях переговоров, сделали эту конфиденциальную информацию достоянием самой широкой аудитории, причем в деталях, что создало реальную угрозу для источника этой информации", — говорит председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

О том, что у президента есть право распоряжаться имеющейся у него секретной информацией, заявил даже один из самых серьезных его оппонентов — влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн.

Президент, которому "ничего нельзя"

Дональд Трамп стал едва ли не первым президентом в современной Америке, которому "ничего нельзя". Даже незначительные просчеты, на которые не обратили бы внимание, допусти их, скажем, его предшественник Барак Обама, становятся источниками новых публичных скандалов, отмечает редактор издания Al-Monitor (США), эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Максим Сучков.

© AFP 2017 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп

"Трамп действительно оказался в непростой ситуации. С самого начала все его действия, так или иначе относящиеся к "российскому треку", были жестко лимитированы: в правовой плоскости — конгрессом, в политико-информационной — основными СМИ. Любое взаимодействие, контакт с Москвой были под пристальным критическим вниманием. Это требовало от него и его подчиненных особой осторожности, которую они не всегда проявляли, тем самым предоставляя повод тем, кто его ищет. Увольнение Коми и те основания, которые якобы послужили к этому, в США считаются дерзким превышением президентских полномочий и бросают еще большую тень на отношения Трампа с Россией", — поясняет эксперт.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп: США поддерживают любые усилия по сокращению насилия в Сирии

"Кампания против Трампа, в центре которой оказалась "российская тема", вроде бы пошла на убыль после удара "Томагавками" по Сирии. Теперь она началась с новой сило, и спровоцировала этот рецидив отставка Коми, которую лагерь демократов не устает сравнивать с отставкой директора ФБР, предпринятой Никсоном, — через два года тогда случился импичмент. Я на днях вернулся из Вашингтона и был поражен тем, как почти на всех ведущих телеканалах — причем разного толка — всерьез обсуждают, сам ли это сделал Трамп или ему "Путин велел". То есть исступленность конфликта американского политического истеблишмента с президентом реально вышла за пределы разумного", — говорит Федор Лукьянов.

"Печально то, что происходящее снижает окно возможностей для нормализации российско-американских отношений, потому что в этой ситуации администрация будет еще более осторожной в выстраивании взаимодействия с Россией по Сирии и менее способной к встречным шагам, которые будут восприняты как уступка или смягчение позиции", — отмечает заместитель директора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, программный директор клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

С этим согласен и Максим Сучков, который подтверждает, что непрекращающиеся скандалы в Вашингтоне накладывают дополнительные ограничения на отношения США с Россией, еще больше сужают и без того узкий коридор возможностей даже не для сотрудничества, а какого бы то ни было взаимодействия, повышая политические риски для президентства самого Трампа.

© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп

"К сожалению, сегодня ситуация складывается так, что пока рассчитывать на какую-либо эффективную работу с этой американской администрацией России не приходится — вне зависимости от устремлений самого Дональда Трампа. Можно только представить себе, что будет после его встречи с российским президентом, сколько Трампу придется объясняться и оправдываться", — говорит Федор Лукьянов.

Аналитики солидарны в том, что от нарастающего торпедирования Белого дома страдает не только перспектива улучшения американо-российских отношений, но и вся деятельность 40-го президента США по выполнению им той программы действий, которую обещал реализовать американцам, избравшим его на этот пост.

*Террористическая экстремистская организация, запрещенная в России.

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