В конгрессе США требуют провести расследование в отношении Трампа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Все демократы, входящие в комитет палаты представителей по надзору и государственной реформе и юридический комитет сената, требуют провести немедленное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса и ряда высокопоставленных чиновников Белого дома.

По данным издания Hill , направленное председателям обоих комитетов письмо было подписано всеми 33 демократами-членами этих комитетов.

"Мы обращаемся с просьбой, чтобы комитет по надзору и государственной реформе и юридический комитет начали немедленное совместное расследование того, являются ли президент США Дональд Трамп и его высокопоставленные чиновники участниками продолжающегося сговора с целью воспрепятстовать расследованиям… которые в настоящий момент проводятся ФБР, министерством юстиции и конгрессом в отношении членов его президентской кампании и их контактов с российскими чиновниками", — цитирует газета письмо демократов.

"Это неприемлемо — продолжать игнорировать эти скандалы", — отмечается в письме.

Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом это отрицает.

Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.