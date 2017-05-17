NBC News: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ* подорвать самолет

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американский телеканал NBC News выяснил детали разговора президента США Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова. По данным источников, речь шла о планах террористов из "Исламского государства" устроить теракт на борту самолета.
Встреча Трампа и Лаврова состоялась на прошлой неделе в Овальном кабинете Белого дома. Позднее СМИ сообщили, что американский лидер поделился с дипломатом сверхсекретной информацией об ИГ*.
Что рассказал Трамп
Источники телеканала заявили, что террористы планируют сбить один из лайнеров с помощью бомбы, заложенной в ноутбук. По некоторым данным, системы проверок в аэропортах могут "пропустить" подобное взрывное устройство при досмотре.
NBC News отмечает, что раскрытие этой информацией может поставить под угрозу жизнь израильского агента, который был тайно внедрен в ряды ИГ* и предоставил Вашингтону данные о планах боевиков.
Ранее СМИ сообщили, что США рассматривают возможный запрет на провоз ноутбуков на всех рейсах, следующих из Европы.
"Имел право"
Сам Дональд Трамп накануне заявил, что имел право поделиться информацией с Москвой.
Саму встречу с Лавровым Трамп назвал "замечательной".
Разговор Трампа и Лаврова прокомментировал и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
"Никакие источники не были никоим образом скомпрометированы", — заявил он журналистам.
По словам советника Трампа, во время переговоров американский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны "работать вместе в критически важных областях".
Поиск саботажников
В штабе Трампа, между тем, заявили, что в администрации США есть люди, которые занимаются саботажем.
"Вы знали, что СМИ были готовы достать нас. Но, к сожалению, это не только фальшивые новости… Есть люди внутри нашей невыборной бюрократии, которые хотят саботировать президента Трампа и все движение "Америка прежде всего", — говорится в сообщении штаба.
Сторонники Трампа также отметили, что президент уже начал исполнять свое главное предвыборное обещание — "осушить болото", под которым понималась борьба с чиновниками и политиками в Вашингтоне, не работающими во благо американцев.
"Президент Трамп уже начал уборку дома, но каждый день будет тяжелая битва, и мы должны быть готовы идти в окопы, чтобы дать отпор (противникам Трампа — ред.)", — образно пишут авторы послания, призывая пожертвовать на эту борьбу один доллар.
Избирательный штаб республиканца продолжает работать и после выборов. Его главной задачей является сбор средств среди сторонников Трампа, который не раз говорил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2020 году.
"Есть предатель, который рассказал об этом Washington Post. И я бы хотел, чтобы Washington Post назвала его", — заявил Риш в эфире телеканала CNN.
При этом ведущий CNN напомнил сенатору, что СМИ имеют право держать в секрете имена своих источников.
"Я думаю, если они (администрация США — ред.) найдут его, они привлекут его к ответственности", — ответил Риш.
Чем недовольны противники Трампа
При этом действия Трампа раскритиковали не только демократы, которые традиционно ищут способ "уколоть" президента-республиканца, но и его сторонники по партии. Так, например, объяснений потребовал спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан.
"Мы не знаем, о чем шла речь, но защита секретов нашей страны имеет первостепенное значение. Спикер надеется на полное объяснение фактов со стороны администрации", — заявил представитель Райана Даг Андрес.
"Великая старая партия (республиканцы — ред.) должна поставить страну выше партийных интересов и немедленно потребовать независимого расследования и специального прокурора", — заявил в Twitter второй по рангу представитель Демпартии в сенате Ричард Дурбин.
Старший по ранку сенатор-демократ в комитете по разведке Марк Уорнер заявил, что данная информация стала "пощечиной" разведсообществу.
*Террористическая организация, запрещенная в России.