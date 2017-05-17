NBC News: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ* подорвать самолет

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американский телеканал NBC News выяснил детали разговора президента США Дональда Трампа и главы российского МИД Сергея Лаврова. По данным источников, речь шла о планах террористов из "Исламского государства" устроить теракт на борту самолета.

Встреча Трампа и Лаврова состоялась на прошлой неделе в Овальном кабинете Белого дома. Позднее СМИ сообщили, что американский лидер поделился с дипломатом сверхсекретной информацией об ИГ*.

Что рассказал Трамп

Американские чиновники утверждают, что на встрече Трампа и Лаврова речь действительно шла об "Исламском государстве". При этом президент США якобы рассказал о том, что боевики готовят теракт на борту самолета, следующего в США.

Источники телеканала заявили, что террористы планируют сбить один из лайнеров с помощью бомбы, заложенной в ноутбук. По некоторым данным, системы проверок в аэропортах могут "пропустить" подобное взрывное устройство при досмотре.

NBC News отмечает, что раскрытие этой информацией может поставить под угрозу жизнь израильского агента, который был тайно внедрен в ряды ИГ* и предоставил Вашингтону данные о планах боевиков.

Ранее СМИ сообщили, что США рассматривают возможный запрет на провоз ноутбуков на всех рейсах, следующих из Европы.

© Фото : МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп и посол Сергей Кисляк во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017 © Фото : МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент США Дональд Трамп и посол Сергей Кисляк во время встречи в Вашингтоне. 10 мая 2017

"Имел право"

Сам Дональд Трамп накануне заявил, что имел право поделиться информацией с Москвой.

"Как президент я хотел поделиться с Россией (на открыто заявленной встрече Белого дома), на что имел полное право, данными о терроризме и безопасности авиаполетов. Также я хочу, чтобы Россия значительно усилила свою борьбу против ИГ* и терроризма", — написал Трамп в своем Twitter , не уточнив детали переговоров с Лавровым.

Саму встречу с Лавровым Трамп назвал "замечательной".

Разговор Трампа и Лаврова прокомментировал и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Никакие источники не были никоим образом скомпрометированы", — заявил он журналистам.

По словам советника Трампа, во время переговоров американский лидер подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны "работать вместе в критически важных областях".

Поиск саботажников

"У нас есть область сотрудничества — транснациональные террористические группировки, в особенности ИГ*. Эта организация уже сбила российский самолет и убила более 200 человек в октябре 2015 года. Вот такой был контекст разговора, и в этом контексте было полностью подходящим поделиться тем, какова угроза, в качестве основы для общих действий, координации и сотрудничества", — добавил Макмастер.

В штабе Трампа, между тем, заявили, что в администрации США есть люди, которые занимаются саботажем.

"Вы знали, что СМИ были готовы достать нас. Но, к сожалению, это не только фальшивые новости… Есть люди внутри нашей невыборной бюрократии, которые хотят саботировать президента Трампа и все движение "Америка прежде всего", — говорится в сообщении штаба.

Сторонники Трампа также отметили, что президент уже начал исполнять свое главное предвыборное обещание — "осушить болото", под которым понималась борьба с чиновниками и политиками в Вашингтоне, не работающими во благо американцев.

"Президент Трамп уже начал уборку дома, но каждый день будет тяжелая битва, и мы должны быть готовы идти в окопы, чтобы дать отпор (противникам Трампа — ред.)", — образно пишут авторы послания, призывая пожертвовать на эту борьбу один доллар.

Избирательный штаб республиканца продолжает работать и после выборов. Его главной задачей является сбор средств среди сторонников Трампа, который не раз говорил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2020 году.

В свою очередь, сенатор-республиканец Джеймс Риш назвал предателем чиновника Белого дома, который рассказал журналистам газеты Washington Post, которая первая сообщила о передаче сверхсекретных данных, подробности беседы Трампа с Лавровым.

"Есть предатель, который рассказал об этом Washington Post. И я бы хотел, чтобы Washington Post назвала его", — заявил Риш в эфире телеканала CNN.

При этом ведущий CNN напомнил сенатору, что СМИ имеют право держать в секрете имена своих источников.

"Я думаю, если они (администрация США — ред.) найдут его, они привлекут его к ответственности", — ответил Риш.

Чем недовольны противники Трампа

Президент США, как верховный главнокомандующий, имеет право рассекречивать любую информацию. Однако противники Трампа утверждают, что возможная передача сведений России может повредить отношениям с союзниками, от которых Вашингтон получил эти сведения.

При этом действия Трампа раскритиковали не только демократы, которые традиционно ищут способ "уколоть" президента-республиканца, но и его сторонники по партии. Так, например, объяснений потребовал спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан.

"Мы не знаем, о чем шла речь, но защита секретов нашей страны имеет первостепенное значение. Спикер надеется на полное объяснение фактов со стороны администрации", — заявил представитель Райана Даг Андрес.

Демократы и вовсе назвали действия Трампа "опасными и безрассудными".

"Великая старая партия (республиканцы — ред.) должна поставить страну выше партийных интересов и немедленно потребовать независимого расследования и специального прокурора", — заявил в Twitter второй по рангу представитель Демпартии в сенате Ричард Дурбин.

Старший по ранку сенатор-демократ в комитете по разведке Марк Уорнер заявил, что данная информация стала "пощечиной" разведсообществу.

*Террористическая организация, запрещенная в России.