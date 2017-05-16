Маккейн прокомментировал статью о передаче Трампом секретных данных Лаврову

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что президенту США не стоит раскрывать секретную информацию, но отмечает, что такое право у главы государства все же есть.

"Мы, конечно, не хотим, чтобы какой бы то ни было президент давал утечки секретной информации, но у президента есть на это право", — сказал Маккейн газете Washington Post.

Washington Post ранее заявила со ссылкой на анонимные источники, что президент Дональд Трамп раскрыл российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову сверхсекретную информацию во время встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе. Белый дом назвал статью ложной, но СМИ и оппозиция в лице демократов обрушились на Трампа с критикой.