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В мире

Белый дом опроверг передачу Трампом секретных данных Лаврову

03:0416.05.2017
(обновлено: 03:17 16.05.2017)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Очередной скандал в прессе со ссылкой на анонимные источники разразился в Вашингтоне в понедельник — газета Washington Post заявила, что президент Дональд Трамп раскрыл российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову сверхсекретную информацию. Белый дом назвал статью ложной, но СМИ и оппозиция в лице демократов обрушились на Трампа с критикой.

Заявления Washington Post

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Лавров: Трамп всегда говорил об уважительных отношениях с Россией
Газета Washington Post выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Белом доме на прошлой неделе сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство"*.

Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.

По заявлению издания, Трамп рассказал Лаврову некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации по ИГ". Эта информация, как пишет Washington Post, была предоставлена США неким зарубежным партнером в соответствии с соглашением об обмене разведывательной информации.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Лавров рассказал, как обсуждал с Трампом сирийскую проблему
Утверждается, что распространение этой информации было серьезно ограничено даже среди высокопоставленных чиновников США. При этом неназванный партнер не давал США разрешения делиться информацией с Россией, пишет газета.

После встречи Трампа с Лавровым официальные лица Белого дома звонили в ЦРУ и Агентство национальной безопасности, чтобы нивелировать возможный ущерб, пишет издание.

Позже агентство Рейтер подтвердило, что анонимные источники в администрации распространяют информацию, соответствующую статье в Washington Post.

Белый дом опровергает

Белый дом воспринял подобное заявление достаточно серьезно, чтобы распространить опровержения наиболее высокопоставленных представителей администрации, присутствовавших на встрече Трампа и Лаврова.

"Сегодняшняя история в том виде, в котором она сообщалась, является ложной", — заявил бывший на встрече советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Президент и министр иностранных дел обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации. Ни в коем случае не обсуждались источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично", — сказал Макмастер.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© Фото : МИД России
Посольство РФ не комментирует статью о передаче Трампом секретов Лаврову
"Эта статья лжива. Президент обсуждал только общие угрозы, с которыми сталкиваются обе страны", — заявила, в свою очередь, первый заместитель советника президента по национальной безопасности Дина Пауэлл.

"Во время обмена мнениями обсуждались конкретные угрозы, но не обсуждались источники, методы и военные операции", — сказал госсекретарь Рекс Тиллерсон, который также присутствовал на встрече. Заявление Тиллерсона цитирует CNN.

О чем шла речь?

Американские СМИ дают понять, что от вездесущих источников им известно даже содержание секретной информации, которую, предположительно, разгласил Трамп. Хотя по телевидению стараются говорить намеками, чтобы не показалось, что сами СМИ распространяют секретную информацию уже для любого желающего, намеки носят довольно недвусмысленный характер.

Пол Райан. Архивное фото
© Flickr / Tony Alter
Пол Райан потребовал от Белого дома объяснить информацию о Трампе и Лаврове
Так, CNN предполагает, что Трамп мог поделиться с Лавровым деталями некоего террористического заговора с целью организации теракта на самолете. США ранее ввели дополнительные ограничения на провоз электроники на самолетах, вылетающих в США из ряда стран Ближнего Востока. Рассматривается возможность распространить эти правила на ряд аэропортов в Европе, но решение пока не принято.

Неизвестен источник, из которого Трамп мог получить информацию. Известно, что у США есть тесные связи в области разведки с Великобританией, Израилем, Австралией и рядом других стран. Также Вашингтон обменивается некоторой разведывательной информацией с Европейским Союзом и другими странами.

Советник Трампа Макмастер подтвердил, что Трамп и Лавров обсуждали угрозы гражданской авиации.

© Official White House Photo by Shealah CraigheadВстреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне

Демократы в стране чудес

Оппозиционные демократы обрушились на Трампа с ожидаемой критикой. Они напомнили президенту о расследовании "российского вмешательства в выборы" и "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

"Это опасно и безрассудно. Великая старая партия (республиканцы — ред.) должна поставить страну выше партийных интересов и немедленно потребовать независимого расследования и специального прокурора", — заявил в Twitter второй по рангу демократ в сенате Ричард Дурбин.

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Демократы отреагировали на статью о передаче Трампом секретов Лаврову
Старший по рангу сенатор-демократ в комитете по разведке Марк Уорнер заявил, что данная информация — "пощечина" разведке. "Если это правда, это пощечина разведывательному сообществу. Невозможно оправдать, когда ставят под угрозу источники и методы, особенно с русскими", — написал в своем микроблоге в Twitter Уорнер.

В свою очередь сенатор-демократ Патрик Лихи предположил, что если информация в статье окажется правдой, то "придется услышать немало осуждения как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов".

"Мы попали в ситуацию, как в "Алисе в стране чудес", — заявил Лихи в эфире CNN, имея в виду сказку Льюиса Кэррола.

Более существенным по возможным последствиям стало заявление спикера палаты представителей Пола Райана, однопартийца Трампа, который призвал администрацию дать разъяснения. "Мы не знаем, о чем шла речь (на встрече Трампа и Лаврова), но защита секретов нашей страны имеет первостепенное значение. Спикер надеется на полное объяснение фактов со стороны администрации", — заявил представитель Райана Даг Андрес.

Фантастические версии

Откровения Washington Post — очередные в ряду многочисленных статей с неизменной ссылкой на анонимов, в которых утверждается, что Трамп был непосредственно связан с Россией и даже что он обязан избранием "российскому вмешательству".

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. 10 мая 2017
© Фото : МИД России
Русофобы Трампа попали в опалу. Но виноваты будут русские
Ранее американские СМИ уже выступали с сенсационными статьями о содержании встречи Трампа и Лаврова, которая проходила на фоне расследования "российских связей Трампа" — наличие подобных связей опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. В публикациях, в частности, утверждалось, что на встречу допустили российского фотокорреспондента, но не американский журналистский пул Трампа. Это опровергли как в Белом доме, так и в МИД РФ, заявив, что с каждой стороны в соответствии с договоренностями присутствовал официальный фотограф.

Газета Washington Post также опубликовала пространное интервью с экспертом по национальной безопасности, который подробно рассуждал о том, как российский фотограф мог бы незаметно разместить подслушивающее устройство в Овальном кабинете Белого дома.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти публикации "несусветным позором".

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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