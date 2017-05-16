Белый дом опроверг передачу Трампом секретных данных Лаврову

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Очередной скандал в прессе со ссылкой на анонимные источники разразился в Вашингтоне в понедельник — газета Washington Post заявила, что президент Дональд Трамп раскрыл российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову сверхсекретную информацию. Белый дом назвал статью ложной, но СМИ и оппозиция в лице демократов обрушились на Трампа с критикой.
Заявления Washington Post
Газета ссылается на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников, которые оценивают характер информации как совершенно секретный, но отказываются обсуждать ее содержание.
По заявлению издания, Трамп рассказал Лаврову некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации по ИГ". Эта информация, как пишет Washington Post, была предоставлена США неким зарубежным партнером в соответствии с соглашением об обмене разведывательной информации.
После встречи Трампа с Лавровым официальные лица Белого дома звонили в ЦРУ и Агентство национальной безопасности, чтобы нивелировать возможный ущерб, пишет издание.
Позже агентство Рейтер подтвердило, что анонимные источники в администрации распространяют информацию, соответствующую статье в Washington Post.
Белый дом опровергает
Белый дом воспринял подобное заявление достаточно серьезно, чтобы распространить опровержения наиболее высокопоставленных представителей администрации, присутствовавших на встрече Трампа и Лаврова.
"Сегодняшняя история в том виде, в котором она сообщалась, является ложной", — заявил бывший на встрече советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
"Президент и министр иностранных дел обсудили общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации. Ни в коем случае не обсуждались источники или методы разведки, а также не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично", — сказал Макмастер.
"Во время обмена мнениями обсуждались конкретные угрозы, но не обсуждались источники, методы и военные операции", — сказал госсекретарь Рекс Тиллерсон, который также присутствовал на встрече. Заявление Тиллерсона цитирует CNN.
О чем шла речь?
Американские СМИ дают понять, что от вездесущих источников им известно даже содержание секретной информации, которую, предположительно, разгласил Трамп. Хотя по телевидению стараются говорить намеками, чтобы не показалось, что сами СМИ распространяют секретную информацию уже для любого желающего, намеки носят довольно недвусмысленный характер.
Неизвестен источник, из которого Трамп мог получить информацию. Известно, что у США есть тесные связи в области разведки с Великобританией, Израилем, Австралией и рядом других стран. Также Вашингтон обменивается некоторой разведывательной информацией с Европейским Союзом и другими странами.
Советник Трампа Макмастер подтвердил, что Трамп и Лавров обсуждали угрозы гражданской авиации.
Демократы в стране чудес
Оппозиционные демократы обрушились на Трампа с ожидаемой критикой. Они напомнили президенту о расследовании "российского вмешательства в выборы" и "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.
"Это опасно и безрассудно. Великая старая партия (республиканцы — ред.) должна поставить страну выше партийных интересов и немедленно потребовать независимого расследования и специального прокурора", — заявил в Twitter второй по рангу демократ в сенате Ричард Дурбин.
В свою очередь сенатор-демократ Патрик Лихи предположил, что если информация в статье окажется правдой, то "придется услышать немало осуждения как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов".
"Мы попали в ситуацию, как в "Алисе в стране чудес", — заявил Лихи в эфире CNN, имея в виду сказку Льюиса Кэррола.
Более существенным по возможным последствиям стало заявление спикера палаты представителей Пола Райана, однопартийца Трампа, который призвал администрацию дать разъяснения. "Мы не знаем, о чем шла речь (на встрече Трампа и Лаврова), но защита секретов нашей страны имеет первостепенное значение. Спикер надеется на полное объяснение фактов со стороны администрации", — заявил представитель Райана Даг Андрес.
Фантастические версии
Откровения Washington Post — очередные в ряду многочисленных статей с неизменной ссылкой на анонимов, в которых утверждается, что Трамп был непосредственно связан с Россией и даже что он обязан избранием "российскому вмешательству".
Газета Washington Post также опубликовала пространное интервью с экспертом по национальной безопасности, который подробно рассуждал о том, как российский фотограф мог бы незаметно разместить подслушивающее устройство в Овальном кабинете Белого дома.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти публикации "несусветным позором".
* Террористическая организация, запрещенная в России.