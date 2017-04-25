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В мире

Кому угрожает ядерный удар по-английски

18:3925.04.2017
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© AFP 2017 / Ben StansallМинистр обороны Великобритании Майкл ФэллонМинистр обороны Великобритании Майкл Фэллон
© AFP 2017 / Ben Stansall

Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Британский министр обороны Майкл Фэллон заявил вчера, что Великобритания оставляет за собой право превентивного ядерного удара: "При самых крайних обстоятельствах нельзя исключить применения ядерного оружия в качестве превентивного удара".

Подводная лодка Vigilant ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту
© Flickr / Defence Images
Политолог: есть повод опасаться за британское ядерное оружие
Премьер-министр Тереза Мэй также декларировала готовность использовать баллистические ракеты Trident "как устрашающую силу", даже если Великобритания не подвергнется ядерному удару. В списке угроз Тереза Мэй, напомним, видит Россию и Северную Корею.

Обстановка на планете тревожная. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в современной политике "правил больше нет", а температура международных отношений холоднее холодной войны.

И все же — кому адресованы угрозы Лондона?

Арктический привет

Биг-Бен и здание британского парламента в Лондоне
© Fotolia / by-studio
Новый термоядерный щит Британии предназначен для Арктики
Как минимум одна из британских атомных субмарин постоянно находится в районе боевого патрулирования в Арктике. Полагаю, это не лучший способ обеспечения свободы и безопасности островного государства, расположенного в трех тысячах километров от Баренцева моря. Однако публикации британских газет полны необъяснимого оптимизма: "UK attack subs return to Arctic" и практически не оставляют сомнений в том, что главной целью британских подводников является Россия.

Сегодня в структуре программы Trident (самый дорогой элемент британских Вооруженных сил) — четыре атомные подводные лодки, каждая из которых способна нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет Trident D5 с ядерными и термоядерными боеголовками. Дальность поражения — около 10 тысяч километров. Ракетоносцы базируются на западном побережье Шотландии.

CC BY-SA 2.0 / Defence Images / HMS VanguardCубмарина Vanguard ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту у берегов Шотландии
CC BY-SA 2.0 / Defence Images / HMS Vanguard
Cубмарина Vanguard ВМС Великобритании с ракетами Trident II D5 на борту у берегов Шотландии

Цена одной субмарины Vanguard превышает миллиард фунтов стерлингов. Со временем программа становится только дороже, польза от нее неочевидна, и все же летом 2016 года британский парламент проголосовал за модернизацию "ядерного щита". Планируется заменить с 2030 года субмарины класса Vanguard новыми стратегическими подводными ракетоносцами класса Successor.

Здание парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Юрьев
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Парламент Британии проголосовал за модернизацию ядерного щита страны
Министерство обороны уже заключило контракты на разработку Successor общей стоимостью 79 миллионов фунтов стерлингов с компанией BAE Systems Maritime-Submarines. По прогнозам специалистов, вооружение Successor будет унифицировано с оснащением американских перспективных атомных ракетоносцев. Каждая новая стратегическая субмарина получит до 16 МБР Trident-2 D-5 Life Extension.

По оценке британского правительства, стоимость новой программы составит 31 миллиард фунтов стерлингов. Лейбористы и Шотландская национальная партия считают, что затраты составят в общей сложности 167 миллиардов фунтов за 32 года. А если Шотландия выйдет из состава Соединенного Королевства, это поставит под угрозу всю программу Trident, ведь строительство новой базы может потребовать двух десятилетий и 15 миллиардов фунтов стерлингов (около 20 миллиардов долларов).

© Flickr / Official U.S. Navy PageПуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Ohio
© Flickr / Official U.S. Navy Page
Пуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки класса Ohio

Жесткая реакция

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич призвал дать жесткий ответ британскому министру обороны.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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В Совфеде ответили на заявление Лондона о праве на ядерный удар
Россия не может завоевать Европу (или Америку) с помощью вторжения и оккупации. Это совершенно очевидно, потому что бессмысленно. И все же Россия — не Фолклендские острова. Если Лондон кичится своим ядерно-превентивным правом, самое время вспомнить об уязвимости островной британской территории, которая сама может быть "буквально стерта с лица земли ответным ударом".

Недопущение ядерного конфликта — основа российской военной политики, и все же Военная доктрина Российской Федерации содержит положение о применении ядерного оружия в ответ на агрессию против нее или ее союзников с применением оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Знают ли об этом в Лондоне?

Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
Британия заявила о праве на превентивный ядерный удар
Американский термоядерный меч и британский термоядерный щит имеют мало принципиальных отличий (не говоря уже о единой стратегии и целях в рамках НАТО). Ядерные боеголовки производства Великобритании (мощностью 100-150 килотонн, в количестве до 500 единиц) размещаются на арендованных баллистических ракетах, сделанных в США. Существует ряд военно-технических договоренностей, свидетельствующих о несамостоятельной роли Владычицы морей. И все же, по версии Глобального индекса военной мощи, Россия занимает второе место среди самых сильных в военном отношении государств мира — без учета ядерного потенциала. Морская доктрина России выделяет Арктику как одно из двух приоритетных направлений. Понятно, что в случае резкой военной эскалации британские атомные ракетоносцы в Баренцевом море станут для Северного флота России первоочередными целями. Заметим, для незваных гостей в Арктике создается глобальная трехконтурная гидроакустическая система.

Безрассудное силовое устрашение не соответствует британским национальным интересам. Очевидно, на международной арене Лондону следует отбросить атавистические имперские замашки и вести себя рациональнее, осмотрительнее.

План Вершбоу — Роуза

Военные США у здания Пентагона
© Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Почему США обвиняют Россию в нарушении Договора РСМД
Для оправдания агрессивных инстинктов у Запада всегда находится идеологическое обоснование. Параллельно с воинственными заявлениями Лондона американская политическая газета The Hill опубликовала вчера программную статью Александра Вершбоу и Фрэнка Роуза (которые в особых представлениях не нуждаются) на тему "Как мы должны ответить неисправимой России".

Стандартную обвинительную прелюдию о нарушении Договора РСМД, о "нелегальных" крылатых ракетах наземного базирования, которые якобы испытывает Россия, венчает стройный список "ответных мер":

— убедить союзников по НАТО щедро раскошелиться,

— ускорить модернизацию американских ядерных и неядерных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности (LRSO),

Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное Фото.
© Flickr / Day Donaldson
На год дольше, на миллиард дороже: в США оценили перспективы доработки F-35

— "наладить продажу" союзникам американских ракет класса "воздух-земля" с инерциально-спутниковым наведением и крылатых ракет "Томагавк",

— развернуть системы обороны США и НАТО для противостояния крылатым ракетам на случай конфликта с Россией,

— напомнить России, что НАТО является ядерным альянсом, и "убедиться в том, что у Москвы не осталось иллюзий относительно того, что она сможет нанести ограниченные ядерные удары для деэскалации обычного военного конфликта" (к сожалению, механизм проверки иллюзий не обозначен).

Вроде бы ничего нового, дежурный "танец с бубном". Россия никогда и никому не угрожала ограниченной ядерной войной, поэтому особенно заметно, что американские идеологи роста оружейных продаж невысокого мнения об уме и человеческом достоинстве европейских союзников. Однако агрессивный маркетинг приносит доход, продаются даже заведомо сырые истребители пятого поколения F-35, это главное.

Остается посочувствовать британцам и жителям континентальной Европы, которых Вершбоу и Роуз вгоняют в дорогостоящую тревогу относительно несуществующей российской угрозы (все-таки в США спокойнее). Если отбросить иллюзии, Лондон по настоящему угрожает лишь благополучию британских налогоплательщиков.

 

 

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