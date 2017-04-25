Лавров считает, что в современной политике "правил больше нет"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что сейчас ситуация в международных отношениях тяжелее, чем она была в разгар "холодной войны".

"Безусловно, жестче сейчас… Тогда существовали две империи: Западная и Советская, каждая из которых подогревала конфликты с соперником на территории третьих стран. Но никогда не на своих границах и никогда напрямую. Даже публичная риторика была мягче. Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет", — приводятся слова министра в журнале Esquire.