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В мире

Мифы о миротворцах: зачем Киеву нужны голубые каски

18:5724.04.2017
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© РИА Новости . Народная милиция ЛНРПерейти в фотобанкНа месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНРНа месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР
© РИА Новости . Народная милиция ЛНР
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Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Автомобиль наблюдателей ОБСЕ подорвался в воскресенье у линии соприкосновения в Донбассе. Погиб один из сотрудников ОБСЕ, гражданин США, трое ранены. Стороны конфликта на востоке Украины обвинили друг друга в диверсии.

Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Кремле отреагировал на предложение Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о недопустимости спекуляций из-за подрыва автомобиля ОБСЕ. Соединенные Штаты призвали Россию "использовать влияние" в расследовании чрезвычайного происшествия.

Киев незамедлительно призвал вооружить наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, хотя упомянутая организация обязана соблюдать нейтралитет. И в тот же день президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном поднял вопрос о размещении миротворческой миссии ООН в Донбассе. При этом стороны "отметили важность выполнения Россией минских договоренностей", хотя Россия не является их объектом и в тексте соглашений упоминается лишь косвенно.

На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР
© РИА Новости . Народная милиция ЛНР
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Эксперт о беседе Тиллерсона и Порошенко: возможно, Киев надеется на скандал

Идея ввода на Украину миротворцев ООН из ЕС (фактически — НАТО) не нова. Петр Порошенко подписал указ об обращении к ООН и ЕС для развертывания на Украине международной операции по поддержанию мира и безопасности еще в марте 2015 года. К инициативе Киева на Западе отнеслись критически. Уже тогда многим в Брюсселе и Вашингтоне было ясно, что подобная миссия в Донбассе может завершиться не миром, а операцией принуждения к миру, то есть продолжением распада Украины.

Так, генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что мониторинг границы с Россией силами специалистов этой организации возможен только после конституционного определения статуса Донецкой и Луганской областей, а заместитель генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Мацей Поповски отметил: "Главное для нас — реализация Минских соглашений (которые не предполагают введения миротворцев. — Прим. ред.)".

Группа невооруженных советников из Евросоюза — полицейские, пограничники, судьи и юристы — работают в Киеве с июля 2014 года. Какие же необратимые перемены в Донбассе (кроме гибели американского гражданина) возвращают нас к теме вооруженных миротворцев ООН?

© Фото : Народная милиция ЛНРНа месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР
© Фото : Народная милиция ЛНР
На месте подрыва автомобиля наблюдателей ОБСЕ близ села Пришиб в ЛНР

Голубая мечта

Донбасс стоит на пути украинского Майдана четвертый год и приводит Петра Порошенко в отчаяние. Вероятно, Киев все еще надеется на военный реванш, даже после сокрушительного поражения под Дебальцево и трех лет бестолковой стрельбы из всех видов оружия по мирным согражданам на востоке страны.

Александр Турчинов. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Киев согревает мечта о войсках ООН на линии соприкосновения с ополченцами и вдоль российско-украинской границы. Ведь это позволило бы уже своими силами "зачистить" образовавшийся "донбасский котел" (все помнят Хатынь и Одессу, где действовали украинские националисты). Миротворческая миссия ООН "по-киевски" должна состоять исключительно из представителей стран ЕС (НАТО), без участия миротворцев из России или стран СНГ.

Прежде всего, необходимо развеять иллюзии. Касаясь темы миротворческой операции на Украине, уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами "Восточного партнерства" и Центральной Азией Гернот Эрлер ранее заявил: "Такая миссия сложна, потому что для нее также требуется согласие России".

Луганск во время артиллерийского обстрела. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Силовая операция на востоке Украины
Международная практика такова, что инициатива о миротворческой операции может исходить от любой страны, но механизм применения сил ООН запускается исключительно решением Совета Безопасности. Предварительно Совбез проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами, с государствами — членами Совбеза (пять постоянных с правом вето и десять непостоянных, избираемых на два года из государств — членов ООН), правительством потенциальной принимающей стороны и участниками конфликта на местах, региональными и межправительственными организациями.

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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С прицелом на масштабность. Порошенко объявил в Донбассе "настоящую войну"
После сложных консультаций первого этапа ООН отправляет миссию на место конфликта, чтобы оценить обстановку. Если по итогам работы на двух этапах Совбез решает, что ввод миротворческих войск — адекватная мера, он санкционирует операцию. Генассамблея утверждает бюджет и источник финансирования. Не имея собственных войск, ООН формирует миротворческий контингент, обращаясь за помощью к государствам-членам (и миротворцы носят военную форму своих стран).

Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет право вето. Если группа стран попытается решить украинскую проблему без учета российских интересов, правом вето Россия наверняка воспользуется. И поскольку принципиальное решение о вводе (составе и полномочиях) войск ООН зависит от позиции России, абстрактную идею миротворческой операции "по-киевски" технологически невозможно конвертировать в военную операцию с применением иностранных войск (НАТО).

© РИА Новости . Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область

Система ориентиров

Растущие экономические проблемы и милитаризация ведут Украину к хаосу. На этом фоне надежды Петра Порошенко на "добрых миротворцев" ООН возникают от неуверенности в будущем. Украинский президент просьбами о военной помощи демонстрирует собственную неспособность обеспечить порядок в государстве и даже геополитическую наивность. Ведь эффективность миротворческих операций крайне невысока.

Министр обороны Украины Степан Полторак и министр национальной обороны Канады Харджит Саджан во время встречи в Оттаве. 3 апреля 2017 года
© REUTERS / Chris Wattie
Как Украину принуждают к "столетней войне" с Россией

Со времени первой операции на Ближнем Востоке в 1948 году ООН осуществила 69 подобных мероприятий. На сегодня развернуто 16 миротворческих операций, и заметных успехов не наблюдается ни в одном из случаев.

Так, в Косово миротворцы вошли в 1999 году с целью создания временной администрации. Совбез наделил эту миссию широчайшими полномочиями в отношении территории и населения Косово — законодательными, исполнительными, судебными. По официальной информации ООН, миротворцы более 17 лет занимаются наблюдением за "уважением прав человека в Косово", а проблемы не исчезают.

Разрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Почему Киев предлагает Донбассу диалог с гранатометом

На Кипре миротворцы появились в марте 1964 года — для предотвращения вооруженных столкновений между общинами киприотов-греков и киприотов-турок. И, похоже, остались навсегда.

Рекордно долгая миротворческая операция ООН (она же первая) — наблюдение за выполнением условий перемирия на Ближнем Востоке — действует с 1948 года.

Список можно продолжить, однако весь опыт дорогостоящих миротворческих миссий ООН свидетельствует: в международной политике нельзя надеяться на добродетельного и беспристрастного дядю. Войска ООН в лучшем случае "замораживают" конфликты.

Есть и другая сторона проблемы. В случае развития на Украине неуправляемых процессов миротворческая миссия ООН в зоне конфликта обязательно появится — с российскими представителями и независимо от желания Петра Порошенко.

И, очевидно, во всех случаях судьба Украины будет решаться с учетом геополитических интересов России, которыми Западу не следовало пренебрегать в декабре 2013 года и даже ранее.

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