В Киеве призвали вооружить наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко считает, что инцидент, в результате которого погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, доказывает необходимость вооружения наблюдателей.
"Искренние соболезнования пострадавшим, всей команде СММ ОБСЕ. Этот случай еще раз показывает, насколько опасна работа невооруженной миссии наблюдателей на оккупированных территориях", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.
В свою очередь замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что возможность размещения в Донбассе международной вооруженной миссии сейчас не рассматривается, не найдено решение и по вопросу о вооружении табельным оружием наблюдателей ОБСЕ. По его словам, Киев выступает с идеей о размещении вооруженных наблюдателей, "чтобы отвлечь внимание от собственного обязательства — согласовать с Донбассом проект закона о местных выборах, то есть главную проблему пытается подменить второстепенными вопросами".