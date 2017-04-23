В Киеве призвали вооружить наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко считает, что инцидент, в результате которого погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, доказывает необходимость вооружения наблюдателей.

Ранее в МГБ самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили РИА Новости, что один человек погиб и еще трое получили ранения в результате подрыва машины СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, в свою очередь Народная милиция ЛНР сообщала об одном пострадавшем и одном погибшем. В ОБСЕ уточнили, что при подрыве автомобиля в ЛНР ранены двое сотрудников СММ, один погиб.

"Искренние соболезнования пострадавшим, всей команде СММ ОБСЕ. Этот случай еще раз показывает, насколько опасна работа невооруженной миссии наблюдателей на оккупированных территориях", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Ранее Киев обращался к ООН и ЕС с просьбой направить в Донбасс военную миссию, которая бы контролировала выполнение соглашения о прекращении огня. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что обсуждаемая в данный момент вооруженная миссия ОБСЕ "кажется сейчас единственным вариантом". По ее словам, варианты с миссиями ООН и ЕС "не сработали". Она отметила, что вопрос контроля украинской границы миссией ОБСЕ стоит для Украины очень остро.

В свою очередь замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что возможность размещения в Донбассе международной вооруженной миссии сейчас не рассматривается, не найдено решение и по вопросу о вооружении табельным оружием наблюдателей ОБСЕ. По его словам, Киев выступает с идеей о размещении вооруженных наблюдателей, "чтобы отвлечь внимание от собственного обязательства — согласовать с Донбассом проект закона о местных выборах, то есть главную проблему пытается подменить второстепенными вопросами".