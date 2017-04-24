Лавров заявил о недопустимости спекуляций из-за подрыва автомобиля ОБСЕ

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в Москве с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. 24 апреля 2017

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Инцидент с подрывом автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине не должен лечь в основу политических спекуляций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

"У нас единое мнение. Здесь нужно собрать все факты, не допустить, чтобы и эта трагедия стала поводом для политических спекуляций", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.

Он выразил соболезнования американским коллегам в связи с гибелью гражданина этой страны в результате взрыва и пожелал выздоровления пострадавшим.