Лавров заявил о недопустимости спекуляций из-за подрыва автомобиля ОБСЕ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Инцидент с подрывом автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине не должен лечь в основу политических спекуляций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас единое мнение. Здесь нужно собрать все факты, не допустить, чтобы и эта трагедия стала поводом для политических спекуляций", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
Он выразил соболезнования американским коллегам в связи с гибелью гражданина этой страны в результате взрыва и пожелал выздоровления пострадавшим.