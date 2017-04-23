Порошенко предложил Тиллерсону обсудить ввод миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил соболезнования в связи с гибелью гражданина США, представителя СММ ОБСЕ в Донбассе и предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в регионе миротворческой миссии ООН.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что в воскресенье патруль СММ ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался в ЛНР, в результате чего один человек из его состава погиб и двое были ранены.

Как заявили в МИД РФ, при подрыве погиб гражданин США, сотрудник медицинской компании, работающей по контракту ОБСЕ. Эту информацию подтвердил заместитель председателя СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщив, что одним из раненых был гражданин Чехии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что в результате инцидента была ранена гражданка Германии.

"Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате сегодняшнего взрыва патруля на оккупированной территории, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ", — говорится в сообщении пресс-служба Порошенко.

"Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что собеседники обсудили также итоги телефонного разговора в "нормандском формате", который состоялся 18 апреля, а также результаты американо-российских переговоров в Москве 12 апреля. Порошенко выразил благодарность Тиллерсону "за твердую и непреклонную позицию США" в поддержке Киева на основе принципа "ничего об Украине без Украины".

"Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации в Донбассе и отметили важность выполнения Россией минских договоренностей, прежде всего их безопасности элементов", — говорится в сообщении.

Порошенко также призвал к "сохранению единого международного фронта в политике санкций" в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.