ОБСЕ подтверждает, что в Донбассе при подрыве машины погиб гражданин США

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости. ОБСЕ подтверждает, что погибший при подрыве автомобиля миссии в Донбассе был гражданином США, один из раненых — гражданин Чехии, заявил в воскресенье первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"В результате взрыва погиб один член патруля, гражданин Соединенных Штатов Америки. Два другие члена патруля — гражданин Германии и Чехии направлены в больницу в Луганск для дальнейшего медицинского осмотра", — заявил Хуг на пресс-конференции.

Ранее в ОБСЕ сообщили, что двое из шести членов патруля СММ ОБСЕ на Украине получили ранения в результате подрыва машины в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), еще один скончался.