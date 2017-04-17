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Не будите спящего льва: Пенс пугает Северную Корею Трампом

15:5817.04.2017
(обновлено: 15:59 17.04.2017)
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Вице-президент США Майк Пенс на границе Северной и Южной Кореи. 17 апреля 2017 года
© AFP 2017/ Jung Yeon-Je

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Пхеньяну не стоит испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, который уже продемонстрировал ее в Сирии и Афганистане. Такое предупреждение руководству Северной Кореи на пресс-конференции в Сеуле сделал вице-президент США Майк Пенс, совершающий дальневосточный вояж.

Вице-президент США Майкл Пенс. Архивное фото
© AP Photo/ John Minchillo
Пенс расценил пуск ракеты КНДР как провокацию

Неделей ранее американская группа боевых кораблей во главе с авианосцем "Карл Винсон" отправилась к Корейскому полуострову, и Соединенные Штаты пригрозили КНДР превентивным ударом, если со стороны Пхеньяна последуют новые провокации — ядерные испытания или запуски баллистических ракет. Северная Корея в долгу не осталась и заявила, что готова принять вызов и сумеет за себя постоять. После чего все-таки попыталась осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности, который не удался: ракета взорвалась на старте.

© REUTERS/ U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown
Военнослужащие на палубе авианосца ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. 8 апреля 2017

Вашингтон дал понять, что превентивный удар наносить не будет и изберет стратегию "максимального давления" на Пхеньян в надежде вернуться к переговорам о его ядерной программе. Вслед за тем на Корейский полуостров прибыл Майк Пенс.

Политика сдерживания

Пенс в Южной Корее провел обстоятельные переговоры в Сеуле с руководством страны и посетил американскую военную авиабазу "Кэмп Бонифас" рядом с демилитаризованной зоной на границе с Северной Кореей. Результатом его визита стал ряд жестких заявлений в адрес Пхеньяна, сделанных как им, так и временно исполняющим обязанности президента, премьер-министром республики Хван Гё Ан.

© AP Photo/ Lee Jin-man
Вице-президент США Майк Пенс в сопровождении офицеров США и Южной Кореи на границе с КНДР. 17 апреля 2017

США надеются добиться денуклеаризации Корейского полуострова мирными дипломатическими средствами, однако при этом "рассматриваются все варианты", сообщил журналистам в Сеуле Пенс, который подчеркнул, что "эра стратегического терпения США в отношении КНДР закончилась".

Вице-президент США Майк Пенс в сопровождении офицеров США и Южной Кореи на границе с КНДР. 17 апреля 2017
© AP Photo/ Lee Jin-man
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По его словам, в последние две недели "мир стал свидетелем силы и решительности" президента США Дональда Трампа "в действиях в Сирии и Афганистане". Речь, безусловно, шла об ударе крылатыми ракетами по авиабазе сирийских правительственных войск близ города Хомс и применении американцами сверхмощной неядерной бомбы для подрыва пещерного комплекса Тора-Бора на востоке Афганистана, где расположен лагерь исламских террористов.

"Северной Корее не мешало бы не испытывать его решительность или силу Вооруженных сил США в регионе", — предупредил Майк Пенс.
"Республика Корея и США примут мощные карательные меры в случае новых провокаций КНДР", — заявил после переговоров с американским вице-президентом Хван. Он также подчеркнул, что "корейско-американский альянс — опора для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии".

© AFP 2017/ Jung Yeon-Je
Вице-президент США Майк Пенс во время встречи с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Южной Кореи Хван Ге Ан в Сеуле

Судя по высказываниям Пенса и Хвана, США намерены наращивать свое военное присутствие в регионе, обеспечивая таким образом политику сдерживания КНДР, а южнокорейские власти выражают полную солидарность с ними и готовность действовать сообща с Вашингтоном — включая скорейшее размещение и введение в строй новейшей американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

Ружье на стене

О развертывании в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD Вашингтон и Сеул договорились в 2016 году. Главная цель — защита от ракетных угроз Северной Кореи. Южнокорейские СМИ сообщали, что батарея ПРО THAAD будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на запуск восьми ракет-перехватчиков с радиусом действия до 200 километров.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын следит за тренировкой военнослужащих Корейской Народной Армии. 13 апреля 2017 года
© REUTERS/ KCNA
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Это соглашение вызвало в Южной Корее волну протестов. Против размещения американской ПРО на полуострове выступили оппозиционные либерально-демократические силы — такие, как Демократическая партия Тобуро. Ситуация в стране стала еще более неопределенной после того, как в начале марта президент Пак Кын Хе была подвергнута импичменту — ей вменяются в вину злоупотребление служебным положением и коррупция. В понедельник, 17 апреля, прокуратура Сеула предъявила экс-президенту официальные обвинения.

Скандал с импичментом главы государства резко уронил авторитет правящей консервативной партии, и к предстоящим 9 мая внеочередным выборам главы государства лидируют ее оппоненты — кандидаты Ан Чхоль Су от Народной партии и Мун Чже Ин от партии "Тобуро". Они представляют либеральные силы, традиционно выступающие за смягчение политики в отношении опасного северного соседа и налаживание отношений с ним. Кроме того, Мун Чже Ин неоднократно выступал против размещения на полуострове американских противоракетных систем. Тем не менее, как следует из последних заявлений Майка Пенса и Хвана Гё Ан, сейчас Вашингтон заручился поддержкой Сеула в том, что соглашение о развертывании систем ПРО THAAD будет выполняться вне зависимости от смены политического руководства страны.

© AFP 2017/ Yonhap/str
Отъезд президента Южной Кореи Пак Кын Хе из официальной резиденции. 12 марта 2017 года

Противников американской ПРО в Южной Корее хватает не только в самой стране, но и за ее пределами. В частности, планы развертывания THAAD вызывают беспокойство России. В Москве считают, что действия Вашингтона ведут к обострению ситуации в регионе, а наращивание американского военного потенциала в районе Корейского полуострова создает там критическую массу вооружения, которая в результате какой-либо даже незначительной провокации может быть приведена в действие — подобно ружью на стене в театральной пьесе.

Китайский фактор

Пожалуй, самым серьезным препятствием для США в реализации их стратегии в отношении КНДР может стать Китай. Выступая в Сеуле, Майк Пенс заявил, что Вашингтон всерьез обеспокоен позицией Пекина против развертывания системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее.

По словам Пенса, "радостно видеть", что КНР присоединяется к требованиям о сворачивании ядерной и ракетной программ КНДР. В то же время "США обеспокоены экономическими ответными мерами КНР на то, что Южная Корея предпринимает соответствующие меры для собственной защиты", — сказал он.

Военный парад в КНДР. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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По сообщениям южнокорейских СМИ, в знак протеста против размещения THAAD в Южной Корее Китай бойкотирует южнокорейские товары, не пускает своих туристов в эту страну. Вместе с тем официально Пекин не признает, что применяет против Сеула какие-либо экономические санкции — хотя и занимает конкретную негативную позицию по отношению американской системы ПРО у своих границ.

Въехав в Белый дом, Дональд Трамп предпринял попытку сделать китайское руководство своим союзником в политике обуздания Северной Кореи. Он провел продолжительные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в США, которые проходили во флоридском поместье Трампа. Именно там, при завершении обеда, во время десерта, он сообщил гостю о том, что американские "Томагавки" разнесли сирийский военный аэродром под Хомсом. Что, по мнению многих наблюдателей, должно было убедить председателя Си в непреклонной решимости его визави и сделать китайского руководителя более сговорчивым.

При этом Трамп рассчитывает на то, что китайское руководство не просто "проглотит" размещение ПРО THAAD в Южной Корее, но и найдет способ повлиять на северокорейского лидера Ким Чем Ына — в вашингтонской администрации убеждены, что голос Пекина сегодня единственный, которому может внять Пхеньян — и поумерить свой ядерно-ракетный пыл.

Однако все оказалось не так просто, отмечает The New York Times. Трамп был немало удивлен и раздосадован, когда Си Цзиньпин дал ему понять, что Пекин "вовсе не имеет такого полного контроля над своим нищим соседом, как он утверждал еще год назад".

"Все выглядит не совсем так, как вы себе представляете", — заметил Си Трампу.

© AP Photo/ Alex Brandon
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в поместь "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич. 6 апреля 2017

Ким и Каддафи

Издание сравнивает нынешнюю ситуацию военного противостояния США и КНДР с Карибским кризисом 1962 года (в Америке его называют "Кубинский ракетный кризис"), когда взаимные угрозы СССР и Соединенных Штатов поставили мир на грань ядерной войны.

Авианосец ВМС США Карл Винсон в Южно-Китайском море. 8 апреля 2017
© Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Matt Brown
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"Периодически в Северной Корее вспоминают о печальном опыте бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, добровольно отказавшегося от своей ядерной программы, которая могла бы спасти его. Мистер Ким (Ким Чен Ын. — Прим. ред.), по-видимому, не собирается повторять ту же ошибку", — пишет The New York Times.

Тем временем Майк Пенс отправился из Сеула в Токио. Предполагается, что основная тематика его визита в Японию — экономическая.

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