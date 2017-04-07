Вице-президент США посетит с рабочим визитом Японию 18-19 апреля

ТОКИО, 7 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Вице-президент США Майк Пенс собирается с официальным рабочим визитом Японию 18-19 апреля, сообщает японский МИД.

Во время визита, по данным внешнеполитического ведомства Японии, Пенс проведет первый раунд "Экономического диалога" США и Японии с участием вице-премьера японского правительства Таро Асо, а также встретится с премьер-министром Синдзо Абэ.

Договоренность США и Японии о диалоге по экономической тематике была достигнута на саммите двух стран в феврале этого года.

"Визит вице-президента Пенса и его супруги в Японию, как ожидается, углубит японо-американские отношения, в том числе в области экономики и безопасности", — отмечает МИД Японии.

Ранее Пенс бывал в Японии в качестве губернатора штата Индиана. В роли вице-президента США он посетит Японию впервые.