Вице-президент США посетит с рабочим визитом Японию 18-19 апреля

ТОКИО, 7 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Вице-президент США Майк Пенс собирается с официальным рабочим визитом Японию 18-19 апреля, сообщает японский МИД.
Договоренность США и Японии о диалоге по экономической тематике была достигнута на саммите двух стран в феврале этого года.
"Визит вице-президента Пенса и его супруги в Японию, как ожидается, углубит японо-американские отношения, в том числе в области экономики и безопасности", — отмечает МИД Японии.
Ранее Пенс бывал в Японии в качестве губернатора штата Индиана. В роли вице-президента США он посетит Японию впервые.