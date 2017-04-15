Давление вместо войны: СМИ узнали о стратегии США в отношении КНДР

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Белый дом изберет стратегию "максимального давления" на КНДР в надежде вернуться к переговорам по ядерному арсеналу Пхеньяна, сообщает газета Washington Post со ссылкой на собственные источники в администрации президента США.

По сведениям собеседников издания, администрация Дональда Трампа попытается добиться от северокорейского руководства прекращения разработок и испытаний ядерных вооружений. При этом США не планируют применять военную силу, несмотря на сообщения о возможности нанесения превентивного удара по Северной Корее. Источники подчеркивают, что США не ставят перед собой цели смены режима в КНДР, а стремятся к переговорам. Добиваться этого Вашингтон планирует дипломатическими средствами, в том числе с помощью санкций.

"Приоритет администрации — покончить с угрозой северокорейского режима, обладающего ядерными вооружениями. <…> Если или когда на Северной части Корейского полуострова сменится власть, мы (США — ред.) примем это, но сейчас мы сфокусированы на краткосрочной угрозе", — приводит газета слова неназванного сотрудника Белого дома.

Другой источник WP в американской администрации подтвердил, что цель Вашингтона — не приостановка ядерной программы КНДР, а полная "денуклеризация" страны. При этом стратегия Белого дома предполагает возможность введения санкций против ряда китайских компаний и банков, которые могут оказывать поддержку властям Северной Кореи.

Ранее Трамп назвал Северную Корею угрозой и обещал "позаботиться" о ситуации на полуострове, но не уточнил, какие возможности рассматриваются Белым домом. Тем временем в регион была направлена ударная авианосная группировка во главе с авианосцем "Карл Винсон".