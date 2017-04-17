США обеспокоены позицией Китая по развертыванию THAAD в Южной Корее

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон обеспокоен позицией Пекина против развертывания системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее, передает агентство Франс Пресс.

Выступая на пресс-конференции в Сеуле, Пенс призвал международное сообщество присоединиться к требованиям о сворачивании ядерной и ракетной программ КНДР.

"Радостно видеть приверженность Китая этим действиям. Но США обеспокоены экономическими ответными мерами КНР на то, что Южная Корея предпринимает соответствующие меры для собственной защиты", — сказал он, имея в виду американскую систему THAAD, отмечает агентство. Как передает телеканал YTN, эксперты в Южной Корее отмечают, что Пенс тем самым дал сигнал Пекину: бойкотируйте не Южную Корею, а Пхеньян за его ядерные и ракетные испытания.

Ранее южнокорейские СМИ писали о том, что в знак протеста против размещения THAAD в Южной Корее китайцы бойкотируют южнокорейские товары, не едут в туры в эту страну. Официальный Пекин никогда не признавал применение каких-то экономических санкций в отношении Южной Кореи.

Сеул в прошлом году принял решение разместить в Южной Корее американскую систему заатмосферного перехвата ракет под названием THAAD. По планам, система должна была быть развернута до конца 2017 года. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет малого и среднего радиуса действия. Радиус действия THAAD не превышает 200 километров. Система должна будет эффективно перехватывать ракеты КНДР.

Китай выступил против подобного размещения. В свою очередь, замначальника ГОУ Генштаба РФ Виктор Познихир заявил, что США под предлогом противодействия Ирану и КНДР разворачивают систему, угрожающую баллистическим ракетам РФ и Китая.