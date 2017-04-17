США обеспокоены позицией Китая по развертыванию THAAD в Южной Корее

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон обеспокоен позицией Пекина против развертывания системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее, передает агентство Франс Пресс.
"Радостно видеть приверженность Китая этим действиям. Но США обеспокоены экономическими ответными мерами КНР на то, что Южная Корея предпринимает соответствующие меры для собственной защиты", — сказал он, имея в виду американскую систему THAAD, отмечает агентство. Как передает телеканал YTN, эксперты в Южной Корее отмечают, что Пенс тем самым дал сигнал Пекину: бойкотируйте не Южную Корею, а Пхеньян за его ядерные и ракетные испытания.
Ранее южнокорейские СМИ писали о том, что в знак протеста против размещения THAAD в Южной Корее китайцы бойкотируют южнокорейские товары, не едут в туры в эту страну. Официальный Пекин никогда не признавал применение каких-то экономических санкций в отношении Южной Кореи.
Китай выступил против подобного размещения. В свою очередь, замначальника ГОУ Генштаба РФ Виктор Познихир заявил, что США под предлогом противодействия Ирану и КНДР разворачивают систему, угрожающую баллистическим ракетам РФ и Китая.