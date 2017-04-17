Пенс посоветовал Пхеньяну не испытывать решительность Трампа

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс предупредил Пхеньян о том, что ему не следует испытывать решительность американского президента Дональда Трампа, напомнив о недавних действиях Вашингтона в Сирии, передает агентство Франс Пресс.

"Мы надеемся добиться этой цели (денуклеаризации Северной Кореи) мирными средствами, но рассматриваются все варианты", — сказал Пенс на пресс-конференции в Сеуле.

По его словам, в последние две недели "мир стал свидетелем силы и решительности" президента США Дональда Трампа "в действиях в Сирии и Афганистане". "Северной Корее не мешало бы не испытывать его решительность или силу вооруженных сил США в регионе", — добавил Пенс.

В минувшее воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо. Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.

В понедельник временно исполняющий обязанности южнокорейского президента, премьер-министр Хван Гё Ан после переговоров в Сеуле с американским вице-президентом Майком Пенсом заявил, что Южная Корея и США намерены решительно наказать КНДР в случае дальнейших "провокаций". Премьер также заявил, что договорился с Пенсом о скорейшем размещении и введении в строй новейшей системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD.

В четверг США впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В ночь на 7 апреля США нанесли по приказу Трампа ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских ВВС, бездоказательно утверждая, что с него тремя днями ранее вылетели самолеты, якобы осуществившие химатаку в провинции Идлиб.