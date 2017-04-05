Мать Джалилова призналась журналистам, что не верит в виновность сына

Мать и отец Акбаржона Джалилова, которого подозревают в совершении взрыва в поезде метро Санкт-Петербурга, прилетели в Россию. В аэропорту Пулково они отказались отвечать на вопросы представителей СМИ. Однако, когда один из журналистов спросил, верят ли они в то, в чем обвиняют их сына, женщина отрицательно покачала головой.

У Джалиловых трое детей, из которых только младший сын пока живет с родителями. В этом году он заканчивает школу в Оше. Старшая сестра подозреваемого живет с мужем. Соседи характеризуют семью Джалиловых как очень "положительную и дружную". По словам одного из родственников семьи, Акбаржон регулярно посещал мечеть, но не был замечен в приверженности экстремистским взглядам.

СК РФ во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро — это 22-летний уроженец Киргизии Джалилов. Ранее в ГКНБ сообщили РИА Новости, что родственники подозреваемого в причастности ко взрыву в метро Санкт-Петербурга, проживающие в Киргизии, допрошены в рамках оперативно-розыскных мероприятий.