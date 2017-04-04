В Киргизии допросили родных подозреваемого в подрыве в метро Петербурга

БИШКЕК, 4 апр – РИА Новости. Родственники подозреваемого в причастности ко взрыву в метро Санкт-Петербурга выходца из Киргизии допрошены в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"Родители и родственники подозреваемого были допрошены в рамках ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий). Больше никаких подробностей мы не сообщаем", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что спецслужбы Киргизии находятся в контакте с российскими коллегами по расследованию происшествия.
О жизни Джалилова в Киргизии, откуда он уехал еще ребенком, мало что известно. По данным СМИ, Джалилов – узбек по национальности, до 2011 года он проживал в пригороде южной столицы Киргизии, города Оша. Киргизского паспорта он не получал, поскольку достиг совершеннолетия уже в России, куда семья перебралась на ПМЖ. Не исключено, что решение об отъезде было связано с межнациональными столкновениями между киргизами и узбеками на юге Киргизии в 2010 году, в результате которых беженцами стали около 500 тысяч человек. Тогда за несколько дней столкновений в Ошской и Джалал-Абадской областях Киргизии пропали без вести около 500 человек, еще несколько тысяч получили ранения.
Впоследствии родители Джалилова вернулись на родину, а он остался жить и работать в РФ.
По данным киргизского агентства АКИпресс, частный дом, где проживают родители подозреваемого, закрыт. "Они переехали сюда 5-6 лет назад. Отец большую часть времени в России. Это спокойная семья, ни в какие конфликты не вмешиваются. Это, пожалуй, все, что я могу сказать о их семье", — сообщил СМИ сосед семьи Джалиловых.