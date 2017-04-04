МИД Киргизии: смертник Джалилов никогда не имел гражданства республики

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (379)

БИШКЕК, 4 апр – РИА Новости. Предполагаемый террорист-смертник в метро Петербурга Акбаржон Джалилов никогда не получал паспорта гражданина Киргизии, заявил во вторник МИД республики.

СК РФ во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро – это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В СМИ появилась информация, что Джалилов получил гражданство в генконсульстве РФ в городе Ош.

"Необходимо отметить, что А. Джалилов никогда не получал паспорт гражданина Кыргызской Республики, так как в 2011 году, по достижении 16-летнего возраста, он в соответствии с поданным заявлением и ходатайством получил паспорт гражданина Российской Федерации и с того времени постоянно проживал на территории РФ", — говорится в заявлении МИД.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Ош, он "этнический узбек, имел неполное среднее образование".

"В настоящее время компетентные органы Кыргызской Республики оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам РФ в расследовании данного дела", — отмечается в заявлении.

По предварительным данным, Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания" (это устройство удалось обнаружить и обезвредить), а потом взорвал себя в вагоне поезда. В результате взрыва 14 человек погибли.