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В мире

МИД Киргизии: смертник Джалилов никогда не имел гражданства республики

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (379)
18:1904.04.2017
(обновлено: 18:25 04.04.2017)
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Акбаржон Джалилов (Фотография из аккаунта сети Вконтанте Акбаржона Джалилова 1995 года рождения)
© РИА Новости
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БИШКЕК, 4 апр – РИА Новости. Предполагаемый террорист-смертник в метро Петербурга Акбаржон Джалилов никогда не получал паспорта гражданина Киргизии, заявил во вторник МИД республики.

Фото предполагаемого террориста-смертника на странице ВКонтакте
© vk.com/Akbar Djalilov
Знакомый смертника Джалилова: "Мы занимались спортом, а не религией"
СК РФ во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро – это 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В СМИ появилась информация, что Джалилов получил гражданство в генконсульстве РФ в городе Ош.

"Необходимо отметить, что А. Джалилов никогда не получал паспорт гражданина Кыргызской Республики, так как в 2011 году, по достижении 16-летнего возраста, он в соответствии с поданным заявлением и ходатайством получил паспорт гражданина Российской Федерации и с того времени постоянно проживал на территории РФ", — говорится в заявлении МИД.

Цветы в память о погибших в Санкт–Петербурге
Девушка возлагает цветы к мемориалу города Ленинград на Аллее Городов-героев в Москве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Москвичи несут цветы к мемориалу города-героя Ленинград в Александровском саду, чтобы почтить память погибших при взрыве в петербургском метро.
Мужчина возлагает цветы у входа в вестибюль станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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Цветы и свечи еще вчера появились возле станции метро "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник вечером в память о погибших возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Цветы и свечи у посольства РФ в Риге в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Сергей Мелконов
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Жители Латвии приносят цветы и зажигают свечи у здания посольства России в Риге.
Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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Горожане зажигают свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Цветы у посольства РФ в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Стрингер
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Жители Киева несут цветы к российскому посольству в столице Украины и выражают свои соболезнования в связи со взрывом.
Глава Крыма Сергей Аксенов, глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Симферополе.
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Главы Крыма Сергей Аксенов и глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев во время акции памяти по погибшим на площади Ленина в Симферополе. В городе объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва в Санкт-Петербурге.
Женщина возлагает цветы рядом со станцией метро Технологический институт в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Цветы у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
Женщина пришла к посольству РФ в Берлине почтить память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Захари Шойрер
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Люди приходят к посольству России в центре Берлина, чтобы почтить память погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Первые букеты и свечи появились у ограды дипмиссии спустя несколько часов после известия о трагедии.
Люди приносят цветы и свечи к вестибюлю станции метро Площадь Тукая в Казани в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Люди приносят цветы и свечи в память о погибших в Петербурге к вестибюлю станции метро "Площадь Тукая" в Казани.
Цветы возле станции метро в Санкт-Петербурге. 4 апреля 2017
© РИА Новости. Кирилл Чулков
Цветы возле станции метро "Гражданский проспект" в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Севастополе
© РИА Новости. Андрей Киреев
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Участники севастопольской акции памяти о погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге.
Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга на площади Ленина в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Акция памяти по погибшим в Петербурге на площади Ленина в Симферополе.
Юноша принес цветы к посольству РФ в США почтить память погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Алексей Агарышев
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Юноша принес цветы к российскому посольству в США.
Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости. Анна Волкова
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Цветы и свечи у входа в вестибюль станции метро "Спасская" в Санкт-Петербурге.
Митинг памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга у посольства РФ в Париже
© РИА Новости. Виктория Иванова
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В Париже во вторник у российского посольства прошел митинг памяти по погибшим в результате взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю.
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Участники акции памяти по погибшим в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга в Севастополе
© РИА Новости. Андрей Киреев
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Цветы и свечи: россияне соболезнуют родным пострадавших в Петербурге
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Джалилов родился 1 апреля 1995 года в городе Ош, он "этнический узбек, имел неполное среднее образование".

"В настоящее время компетентные органы Кыргызской Республики оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам РФ в расследовании данного дела", — отмечается в заявлении.

По предварительным данным, Джалилов сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания" (это устройство удалось обнаружить и обезвредить), а потом взорвал себя в вагоне поезда. В результате взрыва 14 человек погибли.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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В мире
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