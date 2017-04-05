Соседи и родственники рассказали о семье обвиняемого во взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (398)

БИШКЕК, 5 апр – РИА Новости. Подозреваемый в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов в феврале 2011 года по достижению 16 лет получил российский паспорт в генконсульстве РФ в южной столице Киргизии Оше, заявил генеральный консул России в Оше Роман Свистин.

СК РФ во вторник назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро — это 22-летний уроженец Киргизии Джалилов. В СМИ появилась информация, что Джалилов получил гражданство в генконсульстве РФ в городе Ош.

"В конце 2010 года Акбаржон Джалилов и его отец обратились по поводу получения гражданства. После соответствующих проверок в феврале 2011-го (года) мы выдали ему паспорт. Основание — статья "По родителям", когда гражданство дается тем, у кого отец или мать имеют гражданство и постоянную регистрацию в России", — приводит слова генконсула России в Оше агентство Sputnik Кыргызстан.

Ранее МИД Киргизии сообщил, что Джалилов никогда не получал киргизского паспорта, по достижению 16-летия стал гражданином России и уехал из республики.

Соседи и родственники единогласно характеризуют семью Джалиловых, в которой было трое детей, как спокойную и дружную. "Это обычная семья. Я несколько раз виделся с его матерью, вроде нормальная женщина. Также эта семья не особо верующая, скорее светская", — приводит агентство слова Анваржона Дадабаева — председателя квартального комитета района Оша, где проживает семья Джалиловых.

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