"Союз МС-04" с космонавтом Юрчихиным и астронавтом Фишером отправился к МКС

Впервые к МКС был отправлен сокращенный с трех до двух человек экипаж. Третье место в "Союзе" занял 70-килограммовый груз продуктов питания.

На Международной космической станции новую экспедицию встретят находящиеся там Олег Новицкий ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).

Новый экипаж проведет более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и других. Одним из таких экспериментов станет производство в условиях невесомости биотиков, в том числе кефира.

Модифицированный пилотируемый корабль "Союз МС-04" оснащён усовершенствованными системами управления движением и навигации, а также стыковки и внутреннего перехода. Кроме того, увеличенная площадь и мощность фотоэлементов позволяет солнечным батареям вырабатывать больше энергии для энергосистем и обогрева находящегося на борту экипажа. Корабль оснащен новыми системами связи, пеленгации, бортовых измерений и обеспечения теплового режима, модернизированные средства обеспечения приземления.



