На МКС попробуют приготовить кефир

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 19 апр — РИА Новости. Ряд новых экспериментов на МКС будет связан с производством молочных биотиков, в том числе, кефира, что позволит лучше подготовиться к межпланетным перелетам будущего, заявили на пресс-конференции на Байконуре члены основного и дублирующего экипажей.

На МКС 20 апреля полетит первый сокращенный с трех до двух человек экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера. Третье место в "Союзе" занимает 70-килограммовый груз продуктов питания.

"Один из интереснейших экспериментов связан с биотиками. Уверен, что будет важный научный результат, и в итоге практическая польза для космонавтов, когда мы сможем получать на орбите свежий молочный продукт для будущих полетов", — сказал командир дублирующего экипажа Сергей Рязанский.

С ним согласился командир основного экипажа Федор Юрчихин.

"Дело не только в создании кефира или молока на орбите. Это эксперименты направлены на будущие длительные полеты к другим планетам. Создание продуктов в космосе позволит экономить вес оборудования, которое необходимо брать с собой", — заключил Юрчихин.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" c пилотируемым кораблем "Союз МС-04" уже установлена на первой, "Гагаринской" стартовой площадке космодрома Байконур, запуск назначен на 20 апреля в 10.14 мск, стыковка с МКС в 16.23 мск.