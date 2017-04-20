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РИА Наука
РИА Наука

С Байконура стартовал "Союз" с сокращенным до двух человек экипажем

10:1620.04.2017
(обновлено: 10:24 20.04.2017)
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© Фото : госкорпорация "РОСКОСМОС"Подготовка ТГК Прогресс МС-04 и ракеты-носителя Союз-У к пуску. Архивное фотоПодготовка ТГК Прогресс МС-04 и ракеты-носителя Союз-У к пуску. Архивное фото
© Фото : госкорпорация "РОСКОСМОС"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 20 апр — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04" и первым сокращенным с трех до двух человек экипажем для работы на Международной космической станции (МКС) стартовала с Байконура, передаёт корреспондент РИА Новости с "Гагаринского старта".

Подготовка ТГК Прогресс МС-04 и ракеты-носителя Союз-У к пуску. Архивное фото
© Фото : госкорпорация "РОСКОСМОС"
Экипаж впервые дал собственное имя космическому кораблю "Союз"
На борту "Союза" находятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Третье место в "Союзе" занимает 70-килограммовый груз продуктов питания. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают Олег Новицкий ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA). Полет корабля проходит по четырехвитковой схеме. Стыковка с МКС намечена в 16.23 мск в автоматическом режиме.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что начиная с апреля 2017 года и до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам "РКК "Энергия".

Что представляет собой "Союз МС-04"

Транспортные корабли новой модификации "Прогресс МС" и "Союз МС" разработки и производства РКК "Энергия" созданы в результате глубокой модернизации кораблей "Прогресс М" и "Союз ТМА".

Бортовая командная радиотехническая система "Квант-В" заменена на единую командно-телеметрическую систему с дополнительным телеметрическим каналом. Новая командная радиолиния обеспечит прием сигналов через спутники-ретрансляторы "Луч-5", благодаря чему значительно увеличатся зоны радиовидимости кораблей — до 70% от длительности витка.

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз-МС-04 на Гагаринский старт космодрома Байконур
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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На стартовой площадке Байконура установили ракету "Союз МС-04"
Корабли новой модификации комплектуются современной бортовой радиотехнической системой сближения и стыковки "Курс-НА". По сравнению с более ранней версией "Курс-А" она обладает улучшенными массогабаритными характеристиками и позволяет исключить из состава оборудования корабля одну из трех радиоантенн.

Вместо аналоговой телевизионной системы "Клёст" на кораблях будет использоваться цифровая телевизионная система, которая позволит поддерживать связь между кораблем и станцией посредством межбортовой радиолинии.

В состав бортовой аппаратуры кораблей модификаций "Союз МС" и "Прогресс МС" взамен снимаемого с производства оборудования также вошел новый цифровой блок управления резервным контуром разработки РКК "Энергия", модернизированный блок датчиков угловых скоростей БДУС-3А и светодиодная фара СФОК.

Благодаря применению новых наземных и бортовых радиотехнических систем стало возможным использование современных протоколов передачи информации, в результате чего улучшилась стабильность работы системы управления корабля.

Большинство технических решений, заложенных в конструкцию кораблей "Союз МС" и "Прогресс МС", будут использованы при создании пилотируемого транспортного корабля нового поколения, который разрабатывается РКК "Энергия".

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