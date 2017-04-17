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РИА Наука
Космос

На стартовой площадке Байконура установили ракету "Союз МС-04"

08:2417.04.2017
(обновлено: 08:26 17.04.2017)
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Подготовка ТГК Прогресс МС-04 и ракеты-носителя Союз-У к пуску. Архивное фото
© Фото: госкорпорация "РОСКОСМОС"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан) 17 апр — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-ФГ" c пилотируемым кораблем "Союз МС-04" установлена на первой, "Гагаринской" стартовой площадке космодрома Байконур, запуск назначен на 20 апреля в 10.14 мск, стыковка с МКС в 16.23 мск, передает корреспондент РИА Новости.

Суперлуние на космодроме Байконур. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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На МКС полетит первый сокращенный с трех до двух человек экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина и американского астронавта Джека Фишера. Третье место в "Союзе" занимает 70-килограммовый груз продуктов питания. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают Олег Новицкий ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" были отозваны на завод-изготовитель для дополнительных проверок после аварии грузового корабля "Прогресс МС-04" 1 декабря 2016 года. Также ещё раз была проверена ракета-носитель для пилотируемого корабля "Союз МС-04", из-за чего запуск новой экспедиции был перенесен с 27 марта на 20 апреля.

Утром состоялся вывоз ракеты-носителя с пристыкованным кораблем из монтажно-испытательного корпуса (МИК). В МИКе была проведена сборка системы аварийного спасения космонавтов и стыковка третьей ступени ракеты с кораблем "Союз МС-04" под головным обтекателем. После этого третья ступень с головной частью была пристыкована к так называемому "пакету" из первой и второй ступеней ракеты.

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз-МС-03 на стартовой площадке космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Как и при подготовке к прошлым пилотируемым полетам, служба безопасности и полицейские на космодроме пресекали попытки присутствовавших на вывозе ракеты из МИКа гостей положить и расплющить "на счастье" монетки под колесами тепловоза, тянущего за собой платформу с уложенной ракетой-носителем.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что, начиная с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам "РКК "Энергия".

Корабль новой модификации "Союз МС" создан в результате глубокой модернизации корабля "Союз ТМА". Он предназначен для доставки экипажей численностью до трех человек и сопутствующих грузов на Международную космическую станцию, а также для их возвращения на Землю. Во время нахождения на МКС также выполняет функции корабля-спасателя и поддерживается в постоянной "боевой" готовности к срочному спуску экипажа на Землю.

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