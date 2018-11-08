Межгосударственные отношения России и Казахстана

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии встречи глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии встречи глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы —

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992), Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Протокол о внесении изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года (2012), Договор между Российской Федерацией и

Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).

Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. В 2017 году президенты России и Казахстана виделись шесть раз, главы правительств — семь раз.

13 мая 2018 года президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев провели неформальную встречу в Сочи, 14 мая состоялись официальные переговоры лидеров. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев также приняли участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

9-10 июня лидеры двух стран приняли участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

14 июня президент Казахстан Нурсултан Назарбаев посетил церемонию открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

12 августа президент России принял участие в Пятом каспийском саммите в Актау (Казахстан). По завершении саммита лидеры России и Казахстана провели отдельную беседу.

28 сентября Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев приняли участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ в Душанбе (Таджикистан).

2 февраля 2018 года Дмитрий Медведев и Бакытжан Сагинтаев приняли участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате (Казахстан).

1 июня премьер-министры двух стран провели двустороннюю встречу в Душанбе (Таджикистан) "на полях" заседания Совета глав правительств СНГ.

27 июля Медведев и Сагинтаев приняли участие в заседании Евразийского межправсовета в Санкт-Петербурге; 12 октября — в заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС в Душанбе (Таджикистан).

Осуществляется взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.

18 января 2018 года в рамках пребывания в Нью-Йорке (США) для участия в заседаниях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на высоком уровне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

16 марта Сергей Лавров посетил Астану для участия во встрече министров иностранных дел стран-гарантов Астанинского процесса. Также состоялась встреча Лаврова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

24 апреля главы внешнеполитических ведомств России и Казахстана встречались в Пекине (Китай) на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

11 июня глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) под председательством министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года.

Двусторонние связи с Казахстаном в экономической сфере развиваются на базе Программы долгосрочного экономического сотрудничества до 2020 года.

С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК).

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Казахстана по итогам 2017 года составил 17,2 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 12,3 миллиарда долларов и импорт — 4,9 миллиарда долларов.

По итогам января-августа 2018 года, внешнеторговый оборот России и Казахстана составил 12,2 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт — 8,6 миллиарда долларов и импорт — 3,6 миллиарда долларов.

В числе экспортируемых Россией в Казахстан товаров машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль и обувь.

Импорт России из Казахстана состоит в основном из минеральных продуктов, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, машин, оборудования и транспортных средств, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, текстиля и обуви.

Через общую границу (почти 7600 километров) идет оживленный экономический обмен по линии субъектов России и областей Казахстана. На долю приграничной торговли приходится около 40% российско-казахстанского товарооборота, а на межрегиональную — порядка 70%.

Ключевая область экономического взаимодействия — топливно-энергетический комплекс. Развивается сотрудничество в сферах электроэнергетики (энергосистемы России и Казахстана работают в параллельном режиме) и атомной энергетики (совместная разработка урановых месторождений в Казахстане), в нефтегазовой отрасли (транзит казахстанской нефти на экспорт через территорию России, закупка и маркетинг казахстанского природного газа для поставок на рынки третьих стран, реализация совместных проектов по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия).

Осуществляется сотрудничество в космической области. Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5".

Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны.

Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки, более семисот военнослужащих Казахстана безвозмездно обучаются в лучших военных вузах России.

Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. XV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в городе Петропавловске (Казахстан) 9 ноября 2018 года.

Реализуется российско-казахстанское сотрудничество в области образования и культуры.

На территории Казахстана функционируют филиалы российских вузов: Казахстанский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал МАИ "Восход" в городе Байконур, Усть-Каменогорский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,

Костанайский филиал Челябинского государственного университета, Алматинский филиал Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников