В Сочи началось расширенное заседание ВЕЭС

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) открылось в Сочи.
На заседании также присутствует президент Молдавии Игорь Додон в качестве представителя государства со статусом наблюдателя в организации. Данное решение было принято на заседании в узком составе.
Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, ВЕЭС рассмотрит 12 вопросов, часть из них носит политический характер.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.