В Сочи началось расширенное заседание ВЕЭС

Президент России Владимир на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. 14 мая 2018

Президент России Владимир на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи. 14 мая 2018

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Расширенное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) открылось в Сочи.

На заседании присутствуют лидеры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС): президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Киргизии и Казахстана Сооронбай Жээнбеков и Нурсултан Назарбаев, а также новый премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие представители стран.

На заседании также присутствует президент Молдавии Игорь Додон в качестве представителя государства со статусом наблюдателя в организации. Данное решение было принято на заседании в узком составе.

Как ранее сообщал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, ВЕЭС рассмотрит 12 вопросов, часть из них носит политический характер.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.