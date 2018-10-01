Биография Шарля Азнавура

Французский певец-шансонье, поэт, композитор и киноактер Шарль Азнавур (Charles Aznavour, настоящее имя Шамруз Варенаг Азнавурян) родился 22 мая 1924 года в семье армянских эмигрантов. Рождение сына застало его родителей, уехавших из России в начале 1920-х годов, в Париже, где они задержались в ожидании визы в США. В результате семья Азнавурян осела во Франции.

Актерские способности Шарль унаследовал от матери — бывшей актрисы. В возрасте пяти лет он уже играл перед зрителями на скрипке, а в девять — исполнял на сцене русские танцы. Примерно в это же время он начал петь в капелле местной церкви.

Во время Второй мировой войны его отец ушел добровольцем на фронт. Чтобы кормить семью, Шарль выступал в небольших парижских кафе и театрах в оккупированном Париже.

Песни он начал сочинять в начале 1940-х годов. В 1941 году Азнавур познакомился с молодым музыкантом Пьером Рошем, в дуэте с которым выступал в варьете и ночных клубах.

С 1946 года сотрудничал с известной французской певицей Эдит Пиаф, гастролировал в Канаде и Франции.

Большим успехом в репертуаре Пиаф пользовалась специально написанная для нее Шарлем песня Jezebel, но еще большей популярностью пользовалась песня Je Hais les Dimanches, исполненная Жюльет Греко.

Песни Шарля исполняли талантливые шансонье Жильбер Беко, Паташу и другие. Песня J"ai bu, записанная Жоржем Ульмером, была удостоена гран-при как лучший диск 1947 года.

В 1950 году Пьер Рош эмигрировал в Канаду, Шарль начал выступать один под сценическим именем Шарль Азнавур.

В 1954 году он впервые добился успеха как певец, исполнив в США свою песню Sur ma vie. К 1954 году он написал более 30 песен-шлягеров.

В 1956 году Азнавур записал сразу несколько хитов: Sa jeunesse, Parce que, Apres l'amour.

В 1963 году певец с огромным успехом выступал в нью-йоркском Карнеги-холле.

В 1964 году впервые приехал на гастроли в Советский Союз, где навестил свою бабушку, жившую в небольшой деревушке под Ереваном.

В 1965 году Азнавур выступал в течение 12 недель со своим сольным концертом в "Олимпии" в сопровождении оркестра Поля Мориа.

В декабре 1965 года в Париже была поставлена его первая оперетта Monsieur Carnaval, результатом этой работы стал новый хит La boheme. В 1973 году он написал оперетту Douchkа, ее премьера состоялась в США.

В 1971 году шлягером стала песня в его исполнении, написанная Азнавуром для фильма Андре Кайата "Умереть от любви".

В 1972-1973 годах шансонье давал концерты в "Олимпии", выступал с Пьером Рошем, который специально приехал из Канады в Париж.

В 1973 году в Лондоне песня Азнавура She была удостоена золотого, а затем платинового диска — награды, никогда до тех пор не вручавшейся французу.

В 1977 году появилась песня Camarade, которая заняла верхние строчки в хит-парадах. В 1978 году вышел альбом Азнавура под названием Je n"ai pas vu le temps passe, в который вошли как старые, так и новые песни.

В 1981 году, к сорокалетию активной творческой деятельности, певец записал альбом Charles Aznavour chante Dimey.

В ноябре 1987 года он выступал во Дворце Конгрессов в Париже.

В 1988 году после Спитакского землетрясения, унесшего тысячи жизней, Шарль Азнавур основал благотворительную ассоциацию Aznavour pour l'Armеnie (''Азнавур для Армении'') и организовал несколько акций в помощь пострадавшим. Для одной из акций он пригласил Анри Верноя и 90 других французских певцов и актеров, в сотрудничестве c которыми записал песню "Для тебя, Армения", проданную числом в два миллиона копий, и снял клип.

В ноябре 2000 года Азнавур был назначен министром культуры Франции. При этом он продолжал выступать. В 2002 году совершил турне по Канаде. В конце 2003 года выпустил альбом песен под названием Je voyage. В 2004 году, незадолго до 80-летнего юбилея, осуществил серию концертов в парижском Дворце конгрессов в Париже.

В 2006 году шансонье провел благотворительный концерт на главной площади столицы Армении в присутствии президентов Франции и Армении Жака Ширака и Роберта Кочаряна.

26 декабря 2008 года Азнавур получил гражданство Армении.

В мае 2009 года президент Армении Серж Саргсян назначил Шарля Азнавура послом Армении в Швейцарии, постоянным представителем республики в отделении ООН в Женеве.

В декабре 2011 года Азнавур представил свой альбом "Азнавур Навсегда" в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

В апреле 2017 года в Государственном Кремлевском дворце он представил программу "Вечная любовь", где часть одноименной композиции шансонье исполнил на русском языке.

В кино Азнавур впервые снялся в 1955 году. В 1960 году после выхода на экраны фильма Франсуа Трюффо "Стреляйте в пианиста", в котором Азнавур сыграл роль пианиста кабаре, певца признали и как талантливого киноактера. Он с успехом снимался у таких видных кинорежиссеров, как Клод Шаброль ("Призраки шляпника", 1982), Фолькер Шлендорф ("Американская крыса", 1963; "Жестяной барабан", 1979), Клод Лелуш ("Эдит и Марсель", 1983).

В 2000-х годах он сыграл главные роли в фильмах "Арарат" (2002) и "Отец Горио" (2004), а также роли в картинах "Правда о Чарли" (2002) и "Мой полковник" (2006).

Всего шансонье снимался в более 90 фильмах, написал более 1,3 тысячи песен (записал более 1,4 тысячи), которые исполнил на восьми языках. Его диски и альбомы были распроданы тиражом более 180 миллионов экземпляров.

В разные годы песни Азнавура исполняли Рэй Чарльз, Ширли Бейси, Лайза Минелли, Бинг Кросби и Фред Астер.

Азнавур — автор книги мемуаров "Слова с афиши" (1991). В 2004 году в миланском театре Dal Verme прошла презентация итальянского издания его мемуаров "Прошедшие дни".

В 2017 году Шарль Азнавур вместе со своим сыном Николя шансонье решил продолжить филантропическую деятельность, учредив фонд "Азнавур" для реализации образовательных, социальных и культурных программ.

В конце апреля 2018 года Азнавур отменил свои выступления в России из-за неудовлетворительного самочувствия, после чего он вернулся в Париж.

В мае 2018 года шансонье перенес двойной перелом левой руки. Он отменил пять концертов, намеченных на лето.

Позже его турне с концертами состоялось в Японии.

1 октября 2018 года Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции.

Творчество Азнавура было отмечено "золотым львом" МКФ в Венеции (1971), почетным "Сезаром" (1997), почетным призом на МКФ в Канне (2006).

Он был удостоен звания Национальный герой Армении (2004) с вручением ордена Отечества.

Являлся офицером Ордена Почетного легиона (Франция, 1997), ему было также присвоено почетное звание Рыцаря Канады (2008).

В 2016 году в Ереване он стал лауреатом первой премии Aurora Prize.

В августе 2017 года его "звезда" открылась на Аллее славы в Голливуде.

В октябре 2017 года за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны Азнавур получил израильскую медаль Рауля Валленберга.

Его именем названа площадь в Ереване, памятник шансонье установлен в армянском городе Гюмри.

В столице Армении был открыт Дом-музей шансонье.

В 2010 году пиком Шарля Азнавура была названа вершина высотой 5250 метров на Памире.

Шарль Азнавур был несколько раз женат. От первого брака у него есть дочь Седа (1947 года рождения). В 1967 году Азнавур женился на шведке Улле Тюрсель. Они стали родителями троих детей — дочери Кати (1969 года рождения), сыновей Миши (1972 года рождения) и Николя (1977 года рождения).

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