Шарль Азнавур получил награду за спасение евреев

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт – РИА Новости. Французский шансонье Шарль Азнавур получил награду в Израиле за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны, сообщила пресс-служба главы еврейского государства Реувена Ривлина.

В президентской резиденции в Иерусалиме 93-летнему артисту вручили медаль Рауля Валленберга.

"Награда присуждена Азнавуру за гуманитарную деятельность во времена Холокоста его семьи, укрывшей несколько человек, которых преследовали нацисты. Активное участие в спасательных операциях принимали Шарль и его сестра Аида", — говорится в сообщении.

Медаль носит имя шведского дипломата, который спас тысячи евреев в контролируемой нацистами Венгрии, и предположительно умер после войны в советской тюрьме. Награду Азнавуру присудил базирующийся в Нью-Йорке Международный фонд Рауля Валленберга, но получить ее шансонье предпочел в Иерусалиме, сообщила пресс-служба израильского президента.

"Ваша семья – это замечательный пример отваги, мой дорогой друг. Еврейский народ никогда этого не забудет и навечно сохранит благодарность вам и вашей семье", — сказал Ривлин, который участвовал в церемонии награждения.

Азнавур в ответном слове признавался в любви к Иерусалиму и говорил о своих армянских корнях. "У нас так много общего, у евреев и армян, в беде и радости, в работе, музыке, искусстве, способности к языкам, к тому, чтобы становиться важными людьми в странах, которые нас приняли", — цитирует его президентская пресс-служба.

Несмотря на возраст, Азнавур в субботу даст концерт в Тель-Авиве.