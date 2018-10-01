Умер Шарль Азнавур

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Шансонье Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-агента музыканта.

Сообщается, что Азнавур вернулся из турне по Японии после того, как был вынужден отменить ряд концертов из-за перелома руки.

Азнавур был великим певцом и несравненным поэтом, он оставил непревзойденный репертуар, заявила лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Все французы оплакивают его талант", — написала Ле Пен на своей странице в Twitter

В конце апреля Азнавур отменил выступления в России из-за плохого самочувствия. После этого он вернулся в Париж, и состояние его здоровья пришло в норму. В мае певца госпитализировали из-за перелома плеча, однако уже через несколько дней он покинул больницу.

Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор более тысячи песен. Он стал первым французским исполнителем, которому удалось получить платиновый диск в Европе. Он сыграл 80 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.

Музыкант является командором французского ордена Почетного легиона и носит звание Национального героя Армении. Его наградили орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга (за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны). В возрасте 93 лет Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

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