Шарль Азнавур рассказал, что начал изучать русский язык и достиг прогресса

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Французский шансонье Шарль Азнавур рассказал на пресс-конференции в понедельник, что начал изучать русский язык и уже старается читать.

Выдающийся французский певец и композитор Шарль Азнавур приехал в Москву, чтобы 5 апреля в Государственном Кремлевском дворце представить программу "Вечная любовь". Часть одноименной композиции шансонье исполняет на русском языке.

"В этот раз я решил выучить русский язык. Есть различные книги на французском, например, книга "Русский для чайников". Я приехал с этой книгой и уже начинаю читать. Мне достаточно долго пришлось учить русский язык", — сказал Азнавур.

Он рассказал, что вырос в русскоязычной семье, но не выучил язык раньше, поскольку ему и его сестре приходилось учить французскому своих родителей.

"Для нас русский язык всегда был близок. Мой отец всегда подписывался русскими буквами. Можно сказать, что возвращаясь в Россию, я возвращаюсь в страну своих предков", — пояснил исполнитель.