Крупные теракты в Иране в 2007-2018 годах

2018

22 сентября во время военного парада в городе Ахваз в Иране произошел теракт. Его жертвами стали не менее восьми военнослужащих Корпуса стражей исламской революции, еще семеро получили ранения. По данным Иранских СМИ также пострадали 20 человек. Силы безопасности ликвидировали двух боевиков.

2017

7 июля группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента в Тегеране. Всего было четверо нападавших, один из них – смертник.

Позднее СМИ сообщили о нападении на мавзолей имама Хомейни. Одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек.

В результате терактов погибли 17 человек и 43 были ранены.

2010

15 декабря боевик-смертник совершил теракт в городе Чабахар провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Погибли десятки человек.

22 сентября взрыв произошел в городе Махабад провинции Западный Азербайджан во время военного парада. Взрывное устройство было спрятано в большой сумке и приведено в действие в толпе зрителей, которые собрались на парад, приуроченный ко дню начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Погибли 12 человек, 80 человек пострадали.

15 июля два мощных взрыва прогремели в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана перед одной из городских мечетей. Взрывы осуществили двое террористов-смертников, которые были родственниками повешенного в начале июня властями Ирана лидера иранской повстанческой группировки "Джундуллах"* ("Воины Аллаха"*) Абдулмалека Риги. Погибли 27 человек, около 200 человек получили ранения.

2009

18 октября в городе Сарбаз провинции Систан и Белуджистан террорист-смертник совершил теракт, в результате которого погибли 57 и ранены 150 человек. Взрыв прогремел рядом с автомобилем, в котором находился командующий сухопутными войсками Ирана генерал Нур Али Шуштари. Среди погибших оказался и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Систан Белуджистан генерал Мохаммад Задех, а также несколько офицеров КСИР, старейшины местных племен, прохожие.

28 мая в мечети Амира аль-Моменина города Захедан на юго-востоке Ирана террорист-смертник устроил взрыв, жертвами которого стали 25 человек, более 120 получили ранения.

2008

12 апреля в результате взрыва в религиозно-культурном центре в Ширазе (административном центре южной провинции Фарс, Иран) погибли 14 человек, еще 202 получили ранения различной степени тяжести. Тегеран утверждал, что взрыв осуществили террористы.

2007

19 августа в 40 километрах от границы с Пакистаном на трассе Чахарбах — Ираншахр в провинции Систан и Белуджистан вооруженные бандиты, имеющие связи с главой террористической группировки "Джундалла"* Абдольмалеком Риги, обстреляли восемь проезжающих мимо автомобилей и захватили в заложники 12 пассажиров и водителей этих машин. Позже заложники были перевезены на территорию Пакистана, 20 августа в ходе спецоперации полиции Пакистана они были освобождены.

15 февраля в городе Захедан на юго-востоке Ирана начиненный взрывчаткой легковой автомобиль взорвался, когда мимо него проезжал автобус, принадлежащий сухопутным войскам элитного Корпуса стражей исламской революции. В результате погибли 11 сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще 31 получил ранения. Ответственность за преступление взяла на себя суннитская экстремистская группировка "Джундалла"* ("Войны Аллаха"*), которая имеет связи с "Аль-Каидой"*. При проведении оперативно-следственных мероприятий были задержаны пятеро исполнителей теракта, один из них был повешен 19 февраля.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости