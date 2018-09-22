РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Крупные теракты в Иране в 2007-2018 годах

0301
© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские полицейские у мавзолея Хомейни в Тегеране. 7 июня 2017Иранские полицейские у мавзолея Хомейни в Тегеране. 7 июня 2017
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

 

2018

22 сентября во время военного парада в городе Ахваз в Иране произошел теракт. Его жертвами стали не менее восьми военнослужащих Корпуса стражей исламской революции, еще семеро получили ранения. По данным Иранских СМИ также пострадали 20 человек. Силы безопасности ликвидировали двух боевиков.

2017

7 июля группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента в Тегеране. Всего было четверо нападавших, один из них – смертник.

Позднее СМИ сообщили о нападении на мавзолей имама Хомейни. Одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек.

В результате терактов погибли 17 человек и 43 были ранены.

2010

15 декабря боевик-смертник совершил теракт в городе Чабахар провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Погибли десятки человек.

22 сентября взрыв произошел в городе Махабад провинции Западный Азербайджан во время военного парада. Взрывное устройство было спрятано в большой сумке и приведено в действие в толпе зрителей, которые собрались на парад, приуроченный ко дню начала ирано-иракской войны 1980-1988 годов. Погибли 12 человек, 80 человек пострадали.

15 июля два мощных взрыва прогремели в городе Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана перед одной из городских мечетей. Взрывы осуществили двое террористов-смертников, которые были родственниками повешенного в начале июня властями Ирана лидера иранской повстанческой группировки "Джундуллах"* ("Воины Аллаха"*) Абдулмалека Риги. Погибли 27 человек, около 200 человек получили ранения.

2009

18 октября в городе Сарбаз провинции Систан и Белуджистан террорист-смертник совершил теракт, в результате которого погибли 57 и ранены 150 человек. Взрыв прогремел рядом с автомобилем, в котором находился командующий сухопутными войсками Ирана генерал Нур Али Шуштари. Среди погибших оказался и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Систан Белуджистан генерал Мохаммад Задех, а также несколько офицеров КСИР, старейшины местных племен, прохожие.

28 мая в мечети Амира аль-Моменина города Захедан на юго-востоке Ирана террорист-смертник устроил взрыв, жертвами которого стали 25 человек, более 120 получили ранения.

2008

12 апреля в результате взрыва в религиозно-культурном центре в Ширазе (административном центре южной провинции Фарс, Иран) погибли 14 человек, еще 202 получили ранения различной степени тяжести. Тегеран утверждал, что взрыв осуществили террористы.

2007

19 августа в 40 километрах от границы с Пакистаном на трассе Чахарбах — Ираншахр в провинции Систан и Белуджистан вооруженные бандиты, имеющие связи с главой террористической группировки "Джундалла"* Абдольмалеком Риги, обстреляли восемь проезжающих мимо автомобилей и захватили в заложники 12 пассажиров и водителей этих машин. Позже заложники были перевезены на территорию Пакистана, 20 августа в ходе спецоперации полиции Пакистана они были освобождены.

15 февраля в городе Захедан на юго-востоке Ирана начиненный взрывчаткой легковой автомобиль взорвался, когда мимо него проезжал автобус, принадлежащий сухопутным войскам элитного Корпуса стражей исламской революции. В результате погибли 11 сотрудников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще 31 получил ранения. Ответственность за преступление взяла на себя суннитская экстремистская группировка "Джундалла"* ("Войны Аллаха"*), которая имеет связи с "Аль-Каидой"*. При проведении оперативно-следственных мероприятий были задержаны пятеро исполнителей теракта, один из них был повешен 19 февраля.

* Террористические организации, запрещенные в России.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

Комментировать
Справки
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена