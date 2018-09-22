На военном параде в Иране произошел теракт

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана произошел теракт, сообщает телеканал Press TV.

По его данным, неизвестные люди открыли огонь во время парада. Погибли несколько человек, их число не уточняется.

تصاویری از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهوازhttps://t.co/Y8KIdxlpE4 pic.twitter.com/Qt0NPsXyVx — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

​

Также сообщается о нескольких пострадавших.

Военные парады проходят сегодня в разных городах Ирана, в том числе в Тегеране. Они приурочены к так называемой Неделе священной обороны — памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов.