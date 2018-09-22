В Иране в результате теракта погибли не менее восьми военных‍, пишут СМИ

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. По меньшей мере восемь военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли, еще семь пострадали в результате теракта во время военного парада в городе Ахваз в Иране, сообщает агентство Tasnim.

تصاویری از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهوازhttps://t.co/Y8KIdxlpE4 pic.twitter.com/Qt0NPsXyVx — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

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Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь во время парада в Ахвазе, несколько человек погибли.

По данным агентства, силы безопасности ликвидировали двух боевиков.

Иранские СМИ также сообщают о 20 пострадавших в результате теракта.

اولین تصاویر از حمله تروريستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز pic.twitter.com/j1PFsjzwSl — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

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