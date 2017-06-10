Иранская разведка: главарь боевиков, совершивших атаки в Тегеране, был убит

Иранские полицейские у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017

Иранские полицейские у здания парламента в Тегеране. 7 июня 2017

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Иранская разведка сообщила, что силы безопасности страны уничтожили главаря группы боевиков, спланировавшего атаки в Тегеране, передает агентство Tasnim.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.