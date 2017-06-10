Иранская разведка: главарь боевиков, совершивших атаки в Тегеране, был убит
22:1910.06.2017
(обновлено: 22:37 10.06.2017)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Иранская разведка сообщила, что силы безопасности страны уничтожили главаря группы боевиков, спланировавшего атаки в Тегеране, передает агентство Tasnim.
Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек. В результате терактов погибли 17 человек, ранены 43.
В столице Ирана в среду утром произошло два нападения террористов: одно - у здания парламента страны, второе - у мавзолея имама Хомейни.
Террорист-смертник подорвал себя у мавзолея имама Хомейни. В результате этого нападения погиб садовник, еще несколько человек были ранены.
Примерно в это же время группа вооруженных людей открыла огонь в здании парламента Ирана.
Среди нападавших был смертник, который подорвал себя внутри здания.
Одному из нападавших удалось покинуть здание парламента, и он открыл огонь по случайным прохожим на улице.
В результате двух нападений погибли, по разным данным, от трех до восьми человек, более тридцати получили ранения.
Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России).
Разведслужбы Ирана рекомендовали жителям Тегерана пока воздержаться от использования общественного транспорта.