Случаи закрытия российских диппредставительств за рубежом

31 августа 2017 года США потребовали до 2 сентября закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. В отместку за то, что ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников.

В конце декабря 2016 года США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постоянного представительства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.

В марте 2016 года по решению российского правительства было закрыто генеральное консульство РФ в Аннабе (Алжир). Вся консульская деятельность по вопросам выдачи виз, оформления гражданства России и заграничных паспортов для проживающих в Аннабинском консульском округе российских и иностранных граждан была переведена в посольство России в городе Алжире.

В конце 2015 года США закрыли пять из шести почетных консульств РФ в США (точнее, пять из шести почетных консулов были лишены своего статуса) — в Калифорнии, Юте, Миннесоте, Флориде и Пуэрто-Рико. В госдепартаменте США заявили, что причиной подобных недружественных действий стало якобы вмешательство Москвы в дипломатическую и консульскую деятельность США в России. Согласно статусу почетный консул не получает жалования от страны его назначившей, но при этом находится на государственной службе страны назначения. При этом он финансирует открытие почетного консульства и организацию его работы. Выполняет свои функции на общественных началах.

С 3 сентября 2008 года прекратил работу консульский отдел посольства РФ в Грузии в связи с решением грузинского правительства о разрыве дипломатических отношений с Россией. Это произошло из-за признания России независимости Южной Осетии и Абхазии. Тогда же закрылось и все посольство РФ в Грузии. Интересы Российской Федерации представляет посольство Швейцарии в Грузии.

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