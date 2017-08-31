США закрывают российское консульство в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. США требуют до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

"В духе паритета, к которому отсылают русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, консульское здание в Вашингтоне и консульское здание в Нью-Йорке. Это закрытие должно быть проведено до 2 сентября", — сказала Науэрт.

Представитель Госдепа также заявила, что США надеются избежать контрмер со стороны Москвы. "США надеются, что, продвинувшись к желаемому Российской Федерацией паритету, мы можем избежать дальнейших действий в отместку с обеих сторон и продвигаться к тому, чтобы достичь заявленной цели обоих наших президентов — улучшить отношения между нашими странами", — заявила Науэрт.

При этом, по ее словам, хотя обе стороны после очередных действий Вашингтона остались с тремя консульствами на территории друг друга, имеется "перекос" с количеством дипломатических и консульских зданий. "Но мы решил позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях", — сказала представитель госдепа.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия ответит на закрытие консульства.

Ранее Москва предложила США сократить американский дипкорпус в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Именно столько человек работает и в российской дипмиссии в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и санкции.

В свою очередь, США с 23 августа приостановили процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. С сентября эта процедура возобновится, но лишь в Москве. Вашингтон объяснил эти меры сокращением численности сотрудников. В МИД отметили, что проблемы с оформлением документов связаны с неэффективностью работы американских визовых подразделений.