США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Политика

Эксперт объяснил, для чего Трамп может одобрить закрытие генконсульства РФ

Сюжет:
Новые санкции США против России (238)
12:3511.08.2017
02141
© AFP 2017 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вариант с закрытием одного из российских генконсульств на территории США не исключен, президент Дональд Трамп может одобрить эти меры для демонстрации решительных действий в отношении Москвы, заявил РИА Новости бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
СМИ узнали о планах США закрыть одно из генконсульств России

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что американские власти могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на территории США. По данным издания, об этом может быть объявлено к 1 сентября, но не уточняется, о какой именно дипмиссии идет речь.

"Такой шаг, как закрытие генконсульства, вполне можно прогнозировать, поскольку США все еще никак не могут выйти из шизофренического состояния отношения к России, этой теории вмешательства Москвы во внутренние дела США. Поэтому такой шаг вполне может быть оправданным для Трампа — показать, для внутреннего потребления, что он действует решительно на российском направлении. Но это, конечно, будет негативный шаг со стороны США", — считает Панов.

Вы согласны с заявлением Дмитрия Медведева, что надежды на улучшение отношений с США нет?
Результаты

  • 76.5%

    Это было понятно давно

  • 13.2%

    Да, новые санкции стали последней каплей

  • 10.3%

    Нет, Путин и Трамп еще могут договориться
Все опросы
Голосовать

По его словам, возможное закрытие российской дипмиссии обязательно "осложнит двусторонние отношения", "нельзя исключать, что в ответ и наше руководство может закрыть одно из консульств США". Но, как отметил эксперт, "это тупиковый путь действий".

"Поскольку закрытие дипломатических представительств в истории бывало, но ни к чему хорошему не приводило. Это будет свидетельствовать только о том, что нам еще предстоит пройти длительный путь, прежде чем какое-то нормальное состояние двусторонних отношений начнет восстанавливаться", — заметил Панов.

На данный момент у России в США четыре генконсульства: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне, а у США на территории России – три: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Но, по мнению эксперта, этот фактор, как и требование Москвы значительно сократить персонал американских дипмиссий, нельзя считать поводом для дальнейшей эскалации со стороны США.

Сэкономим много денег - Трамп о высылке 755 американских дипломатов из РФ
© Ruptly
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России

"Придумать-то можно все что угодно (в качестве повода — ред.). Но ведь консульства открываются по взаимной договоренности, на этот счет подписывается специальное соглашение, происходит обмен нотами. Поэтому здесь не было такого, что, мол, Россия взяла и открыла консульство на свое усмотрение и пичкала его дипломатами, как собственно делали американцы, которые увеличили до огромных размеров штат своих дипломатических представительств, ничем себя не ограничивая. Поэтому это, конечно, не аргумент в нынешнем противоборстве, если можно так назвать ситуацию. Конечно, можно и еще больше сократить персонал дипмиссий двух стран, но это просто отражение того, что США никак не могут или не хотят поставить точку и заняться нормальными двусторонними отношениями и предпринимают такие шаги в угоду своей внутриполитической борьбе", — сказал Панов.

Как вы оцениваете ответные меры России на законопроект США по санкциям?
Результаты

  • 58%

    Реакция слишком мягкая

  • 1.6%

    Ответ слишком жесткий

  • 40.4%

    Россия отреагировала адекватно
Все опросы
Голосовать

США в конце 2015 года лишили аккредитации пять из шести почетных консулов РФ в США — в Калифорнии, Юте, Миннесоте, Флориде и Пуэрто-Рико. Тогда в госдепартаменте США заявили, что причиной подобных недружественных действий стало якобы вмешательство Москвы в дипломатическую и консульскую деятельность США в России. Через год, в конце декабря 2016 года, Вашингтон в связи с продолжающимся давлением на американских дипломатов и "в связи с вмешательством РФ в выборы в США" выслал из США 35 российских дипломатов и закрыл доступ к двум жилым комплексам.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Политика
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена