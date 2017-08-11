Эксперт объяснил, для чего Трамп может одобрить закрытие генконсульства РФ

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Вариант с закрытием одного из российских генконсульств на территории США не исключен, президент Дональд Трамп может одобрить эти меры для демонстрации решительных действий в отношении Москвы, заявил РИА Новости бывший посол России в Норвегии, Японии и Южной Корее, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Александр Панов.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что американские власти могут потребовать от России закрыть одно из своих генеральных консульств на территории США. По данным издания, об этом может быть объявлено к 1 сентября, но не уточняется, о какой именно дипмиссии идет речь.

"Такой шаг, как закрытие генконсульства, вполне можно прогнозировать, поскольку США все еще никак не могут выйти из шизофренического состояния отношения к России, этой теории вмешательства Москвы во внутренние дела США. Поэтому такой шаг вполне может быть оправданным для Трампа — показать, для внутреннего потребления, что он действует решительно на российском направлении. Но это, конечно, будет негативный шаг со стороны США", — считает Панов.

По его словам, возможное закрытие российской дипмиссии обязательно "осложнит двусторонние отношения", "нельзя исключать, что в ответ и наше руководство может закрыть одно из консульств США". Но, как отметил эксперт, "это тупиковый путь действий".

"Поскольку закрытие дипломатических представительств в истории бывало, но ни к чему хорошему не приводило. Это будет свидетельствовать только о том, что нам еще предстоит пройти длительный путь, прежде чем какое-то нормальное состояние двусторонних отношений начнет восстанавливаться", — заметил Панов.

На данный момент у России в США четыре генконсульства: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне, а у США на территории России – три: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Но, по мнению эксперта, этот фактор, как и требование Москвы значительно сократить персонал американских дипмиссий, нельзя считать поводом для дальнейшей эскалации со стороны США.

"Придумать-то можно все что угодно (в качестве повода — ред.). Но ведь консульства открываются по взаимной договоренности, на этот счет подписывается специальное соглашение, происходит обмен нотами. Поэтому здесь не было такого, что, мол, Россия взяла и открыла консульство на свое усмотрение и пичкала его дипломатами, как собственно делали американцы, которые увеличили до огромных размеров штат своих дипломатических представительств, ничем себя не ограничивая. Поэтому это, конечно, не аргумент в нынешнем противоборстве, если можно так назвать ситуацию. Конечно, можно и еще больше сократить персонал дипмиссий двух стран, но это просто отражение того, что США никак не могут или не хотят поставить точку и заняться нормальными двусторонними отношениями и предпринимают такие шаги в угоду своей внутриполитической борьбе", — сказал Панов.

США в конце 2015 года лишили аккредитации пять из шести почетных консулов РФ в США — в Калифорнии, Юте, Миннесоте, Флориде и Пуэрто-Рико. Тогда в госдепартаменте США заявили, что причиной подобных недружественных действий стало якобы вмешательство Москвы в дипломатическую и консульскую деятельность США в России. Через год, в конце декабря 2016 года, Вашингтон в связи с продолжающимся давлением на американских дипломатов и "в связи с вмешательством РФ в выборы в США" выслал из США 35 российских дипломатов и закрыл доступ к двум жилым комплексам.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.