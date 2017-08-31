США надеются избежать контрмер Москвы, заявили в госдепе

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вашингтон надеется избежать контрмер Москвы, но готов к дальнейшим дипломатическим шагам, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

США ранее в ответ на российские меры потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"США надеются, что, продвинувшись к желаемому Российской Федерацией паритету, мы можем избежать дальнейших действий в отместку с обеих сторон и продвигаться к тому, чтобы достичь заявленной цели обоих наших президентов — улучшить отношения между нашими двумя странами и повышать сотрудничество в областях взаимного интереса. США готовы предпринять дополнительные действия по мере необходимости", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Науэрт.

При этом, по ее словам, хотя обе стороны после очередных действий Вашингтона остались с тремя консульствами на территории друг друга, имеется "перекос" с количеством дипломатических и консульских зданий. "Но мы решил позволить российскому правительству удержать некоторые из своих зданий, чтобы предотвратить порочный круг в наших отношениях", — сказала представитель госдепа.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь США с 23 августа приостановили процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. Раньше американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.