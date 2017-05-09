День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Морские пехотинцы во время боя в Севастополе во время Великой Отечественной войны. Архивное фото

Морские пехотинцы во время боя в Севастополе во время Великой Отечественной войны. Архивное фото

9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы, проводимый в ознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, 23 июня к ним присоединилась Словакия, 25 июня — Финляндия, 27 июня — Венгрия, 16 августа — Норвегия.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.

В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку делали на "молниеносную войну": в течение полутора-двух месяцев разгромить Красную Армию, захватить Москву и Ленинград (ныне Санкт-Петербург), промышленные районы европейской части СССР, выйти на линию Архангельск — Волга и мощными ударами авиации по индустриальным районам Урала победоносно завершить войну с Советским Союзом. В их планы входило расчленение СССР, отторжение от него Украины, Белоруссии, Прибалтики, Крыма, Молдавии и Кавказа.

Однако расчеты оккупантов на быструю победу над советским народом в одной кратковременной кампании потерпели крах. Советские войска в кровопролитных сражениях измотали противника, вынудив его перейти к обороне на всем германо-советском фронте, а затем нанесли врагу ряд крупных поражений. Советские воины разгромили фашистские войска в крупнейших сражениях под Москвой, Сталинградом (ныне Волгоград), Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.

Очистив территорию СССР от врага, они, взаимодействуя с армиями союзников по антигитлеровской коалиции, в 1945 году завершили разгром фашистской Германии и освободили от оккупации страны Европы.

Решительные наступательные действия советских войск велись на тысячекилометровом фронте, развертывались на глубину до сотни километров. На советско-германском фронте фашистская Германия понесла наибольшие потери. Советские войска пленили и разгромили 607 дивизий противника. Безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили более 8,6 миллиона человек.

Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники врага. Дорогой ценой далась победа Советскому Союзу. Общие людские потери (непосредственно в ходе всей войны) советского народа составили около 27 миллионов человек. Оккупанты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.

Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). Именно из-за этой разницы во времени День окончания Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В указе 9 мая объявлялся "днем всенародного торжества в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции". Указом 9 мая объявлялся нерабочим днем.

9 мая 1945 года повсеместно состоялись народные гулянья, многолюдные митинги. На площадях и в парках городов и сел выступали коллективы художественной самодеятельности, популярные артисты театра и кино, играли оркестры. В 21 час с обращением к советскому народу выступил председатель Совета Народных комиссаров Иосиф Сталин. В 22 часа был произведен салют 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. После салюта десятки самолетов сбросили над Москвой гирлянды разноцветных ракет, на площадях вспыхивали многочисленные бенгальские огни.

В декабре 1947 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР, согласно которому день 9 мая ‑ праздник победы над Германией ‑ объявлялся рабочим днем.

И лишь в год двадцатилетнего юбилея Победы указом Президиума Верховного Совета от 26 апреля 1965 года день 9 мая снова был объявлен нерабочим. Празднику был придан торжественный статус, учреждена специальная юбилейная медаль. 9 мая 1965 года на Красной площади в Москве впервые после окончания войны был проведен военный парад.

После этого до 1995 года в День Победы парады проводились лишь в юбилейные годы — в 1985 и 1990 годах.

9 мая 1995 года в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве на Красной площади состоялся юбилейный парад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями Московского гарнизона, который, по замыслу его организаторов, воспроизводил исторический Парад Победы 1945 года. На парад выносилось Знамя Победы.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" день 9 мая объявлен всенародным праздником ‑ Днем Победы. Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом.

С этого времени парады на Красной площади проводились ежегодно, но без боевой техники. Традиция проведения военных парадов на Красной площади с участием боевой техники была возобновлена в 2008 году.

Согласно указу президента РФ от 15 апреля 1996 года, в День Победы при возложении венков к могиле Неизвестного солдата, проведении торжественных заседаний, парадов войск и шествий ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве наряду с Государственным флагом РФ выносится Знамя Победы, водруженное над рейхстагом в мае 1945 года.

В 2017 году в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военные парады пройдут в 28 городах России.

По сложившейся традиции в праздник Победы кроме военного парада, проводятся артиллерийский салют, торжественные собрания, приемы, встречи с ветеранами, возложение венков к памятникам, мемориалам, братским могилам воинов и др.

С 1965 года в этот день радио и телевидение проводят специальную торжественно-траурную передачу "Минута молчания".

С 2005 года за несколько дней до Дня Победы стартует патриотическая акция "Георгиевская ленточка". Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.

© Фото предоставлено издательством АСТ Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945. Иллюстрация из книги "Бессмертный полк" © Фото предоставлено издательством АСТ Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945. Иллюстрация из книги "Бессмертный полк"

С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы" по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

9 мая также проходит общественная акция памяти "Бессмертный полк", представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые она прошла в Томске в 2012 году. С тех пор акция стала неотъемлемой частью празднования 9 мая во всей стране.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)